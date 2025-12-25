Los Cowboys derrotan a Commanders en el inicio de la semana 17 de la NFL

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Dallas Cowboys derrotaron este jueves 23-30 a los Washington Commanders en un juego de la jornada navideña que abrió la semana 17, penúltima de la temporada de la NFL.

Los Cowboys se situaron con siete triunfos, ocho perdidos y un empate, en el segundo lugar del Este de la Conferencia Nacional (NFC), sector en el que los Commanders son terceros con marca de 4-12; ambos equipos ya están eliminados Dak Prescott destacó en la ofensiva de Cowboys con 307 yardas y dos pases de anotación; fue capturado en seis ocasiones.

El equipo de la estrella solitaria, que rompió una racha de tres derrotas en fila, dominó la primera mitad. En el periodo inicial tomó ventaja gracias a un envío a las diagonales que atrapó Jake Ferguson; Washington descontó 3-7 con un gol de campo de Jake Moody.

Dallas amplió su ventaja en el segundo cuarto con una carrera de anotación de Javonte Williams y un pase a KaVontae Turpin, en una jugada de 86 yardas que culminó en touchdown.

Los Commanders respondieron vía un acarreo de Jacory Croskey-Merritt, pero Cowboys volvió a alejarse 10-24 con un gol de campo que conectó Brandon Aubrey antes del descanso.

En el tercer cuarto Washington se acercó 20-27 en una carrera de 72 yardas de Jacory Croskey-Merritt, y un gol de campo de Moody; el visitante sumó vía una patada de tres puntos de 52 yardas de Aubrey.

Dallas y Washington cerraron el juego con un intercambio de goles de campo que dejaron el marcador 23-30.