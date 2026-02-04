Los Dallas Mavericks traspasan a Anthony Davis a los Washington Wizards

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Davis fue hace un año el protagonista del traspaso que acabó con Luka Doncic en Los Angeles Lakers, a cambio de la llegada del pívot al estado de la estrella solitaria.

Los Dallas Mavericks traspasaron este miércoles a Anthony Davis, diez veces All-Star, a los Washington Wizards en un movimiento que implica a ocho jugadores además de varias selecciones del ‘draft’.

El equipo capitalino también recibe a Jaden Hardy, D’Angelo Russell y Dante Exum, mientras que los Mavericks se hacen con Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 selecciones de primera ronda y 3 de segunda ronda, informó la cadena ESPN.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading 10-time NBA All-Star Anthony Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell and Dante Exum to the Washington Wizards for Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, 2 first-round picks and 3 second-rounders, sources tell ESPN. pic.twitter.com/sfrQQubI5i — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Davis, quien posee un largo historial de problemas físicos, se perderá varios meses de competición por una lesión en los ligamentos de la mano izquierda y no está claro cuándo podrá debutar con los Wizards.

El pívot de 32 años se ha perdido más de treinta partidos en lo que va de temporada. Hasta su lesión en la mano el pasado 8 de enero promediaba 20,4 puntos y 11,1 rebotes por noche, su cifra anotadora más baja desde su primer año de novato.

Por su parte, Russell promedia 10,2 puntos por partido y no juega desde el pasado 10 de enero por lesión.

Los Wizards son actualmente penúltimos en la Conferencia Este con un balance de 13 victorias y 36 derrotas e incorporaron recientemente al base Trae Young en un traspaso con los Atlanta Hawks.

Young no ha debutado aún con el equipo de la capital por problemas físicos.

Estos movimientos prevén agitar los objetivos de los Wizards, una franquicia que no clasifica a los ‘playoffs’ desde 2021 y no pasa de primera ronda desde 2017.

El traspaso entre Mavericks y Wizards se produce a un día del cierre de la ventana de intercambios de la NBA, con el nombre de Giannis Antetokounmpo como el que más resuena por su posible salida de los Milwaukee Bucks.