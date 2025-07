Los debutantes Bardghji y ‘Dro’ se lucen en el estreno del Barça 2025-26

Dos tantos de dos debutantes, del sueco Roony Bardghji y del gallego Pedro Fernández Sarmiento ‘Dro’, le dieron la victoria al Barcelona en su estreno de pretemporada en Kobe ante el Vissel, donde ganó por 1-3.

Fue un partido con muchos jugadores en acción y en el que Hansi Flick contó con dos onces diferentes, además de diversos cambios. Se produjeron los estrenos, además, del meta Joan García y del delantero inglés Marcus Rashford, que jugó media hora.

THE FIRST WIN OF THE SEASON! pic.twitter.com/6QPGm7rwC1