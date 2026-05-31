Los debutantes de Panamá en una Copa del Mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un total de 19 jugadores de la selección de Panamá disputarán su primer Mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La selección de Panamá afrontará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una base renovada de futbolistas que vivirán su primera experiencia en la máxima cita del fútbol, consolidando así el cambio generacional impulsado por el técnico Thomas Christiansen.

Este grupo de jugadores fue clave en el proceso que llevó al país a clasificar a su segundo Mundial, tras el histórico debut en Copa Mundial de Rusia 2018.

Dentro de los nombres que se perfilan para estrenarse en una Copa del Mundo destacan los guardametas Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio, quienes han sostenido la portería panameña durante el actual ciclo.

Carlos Harvey logra ganarle la marca a Santiago Giménez en la final de la Liga de Naciones. EFE

En defensa, la renovación también es evidente con jugadores como César Blackman, Jorge Gutiérrez, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Jiovany Ramos y Roderick Miller, quienes han asumido protagonismo en distintas fases del proceso, como la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, la Copa América y las eliminatorias mundialistas.

Andrés Andrade con la posesión del balón durante el partido entre las selecciones de Guatemala y Panamá en el estadio Q2 de Austin, Texas. Cortesía

En el mediocampo, La Roja contará con futbolistas que han sido determinantes en la consolidación del equipo, encabezados por Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez, acompañados por César Yanis, Carlos Harvey y Alberto Quintero, este último como uno de los jugadores de mayor recorrido dentro del grupo.

César Yanis viene de ser titular con Belice. EFE

La ofensiva también refleja esta transición generacional, con nombres como Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez y Azarías Londoño, quienes han aportado goles y dinámica en el ataque canalero durante el camino hacia la clasificación.

Estos se suman a los futbolistas Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Erick Davis, Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas e Ismael Díaz, quienes disputarán su segunda experiencia mundialista.

José Fajardo marcó el primer gol contra Bolivia y lleva dos en el torneo. EFE/EPA/MIGUEL RODRIGUEZ

Panamá quedó ubicada en el Grupo L, donde enfrentará a selecciones de alto nivel como Inglaterra, Ghana y Croacia. El debut del conjunto dirigido por Christiansen será el 17 de junio ante Ghana; posteriormente, se medirá a Croacia el 23 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Inglaterra.

Como parte de su preparación, la selección nacional disputará una serie de partidos amistosos que servirán para ajustar detalles antes del inicio del torneo. Panamá enfrentará a Brasil el 31 de mayo, a República Dominicana el 3 de junio y a Bosnia y Herzegovina el 6 de junio, compromisos que permitirán medir el nivel competitivo del equipo ante distintos estilos de juego.