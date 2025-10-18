Los Dodgers, a la Serie Mundial por segundo año consecutivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por segundo año consecutivo y con una barrida de cuatro victorias en igual número de partidos, los Dodgers de Los Ángeles se clasificaron este viernes a la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas, a expensas de los Cerveceros de Milwaukee.

Los flamantes campeones de la Liga Nacional buscarán desde el 24 de octubre el bicampeonato del Clásico de Otoño ante el ganador de la serie entre los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto, que van ganando los primeros por 3-2.

Como en los anteriores tres juegos, la novena angelina este viernes no dio margen de reacción a sus rivales, a los que derrotaron por 5-1 en el Dodger Stadium con un auténtico recital del japonés Shohei Ohtani, quien conectó tres cuadrangulares.

DODGERS 5, CERVECEROS 1

Ohtani, quien fue escogido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, despachó la pelota por encima de la pared del jardín derecho ante los envíos del colombiano José Quintana.

Volvió al ataque en el cuarto episodio con otro cuadrangular ante la impotencia del relevista Chad Patrick. Y repitió el logro en el séptimo acto ante la mirada de Trevor Megill desde la lomita.

Con sus tres jonrones, Ohtani es el duodécimo que lo hace en un juego de postemporada en la historia de las Grandes Ligas. Entre otros ya lo lograron el puertorriqueño Kike Hernández, los dominicanos Albert Pujols y Adrián Beltré y los venezolanos José Altuve y Pablo Sandoval.

Desde el montículo, Ohtani trabajó seis entradas en las que apenas permitió tres imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a 10.

Los Dodgers limitaron a los Cerveceros a solo cuatro carreras en los cuatro juegos de la serie al mejor de siete.

Quintana (0-1) permitió tres carreras en dos entradas y perdió el juego por los Cerveceros.

MARINEROS 6, AZULEJOS 2

El venezolano Eugenio Suárez disparó dos cuadrangulares, entre ellos un grand slam, y remolcó cinco carreras en la exhibición de los Marineros, que dominan el pulso por 3-2 y quedaron a un triunfo más para conquistar el Campeonato de la Liga Americana y sellar de paso su visado para la Serie Mundial.

Suárez pegó un vuelacercas en la segunda entrada para inaugurar el marcador y luego fletó su grand slam, productor de cuatro carreras que rompió el empate en la octava entrada del juego en el T-Mobile Park de Seattle.

Antes del batazo ganador de Suárez, Cal Raleigh mandó la pelota fuera del parque para igualar el marcador por los Marineros.

El cubano Randy Arozarena, quien anotó una carrera por los de Seattle, le robó lo que sería un cuadrangular a Ernie Clement en la parte alta del octavo capítulo, saltando y tomando la pelota que se dirigía a superar la pared del jardín izquierdo.

Gabe Speier (1-0) tiró un capítulo en blanco para acreditarse la victoria por los Marineros.

La derrota fue para Brendon Little (0-1), quien permitió tres anotaciones, sin retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó.

Los Marineros y los Azulejos se enfrentarán este domingo en el sexto partido de la serie, que se jugará en el Rogers Centre de Toronto.