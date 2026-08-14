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    Las dos selecciones de Panamá avanzan a cuartos de final del Mundial de ‘flag’

    Ambos conjuntos lograron este viernes su clasificación tras vencer a Gran Bretaña y Brasil, respectivamente, en Düsseldorf.

    Humberto Cornejo
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    Las dos selecciones de Panamá avanzan a cuartos de final del Mundial de ‘flag’
    Jugadoras de la selección de Panamá durante su partido contra Brasil. Foto: Tomada de @affpma

    Las selecciones masculina y femenina de Panamá aseguraron este viernes su boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Flag Football 2027, que se disputa en Dusseldorf, Alemania, tras superar una exigente fase de grupos.

    En la rama masculina, Panamá selló su clasificación luego de imponerse 33-27 a Gran Bretaña en un duelo reñido.

    En su recorrido inicial, los panameños debutaron con victoria 33-26 sobre Francia, partido en el que Jayson Jaén anotó el primer touchdown del equipo en el torneo. Posteriormente, cayeron 45-36 ante Italia en un encuentro de alta producción ofensiva. Su próximo rival en cuartos de final será México.

    Por su parte, la selección femenina también aseguró su lugar entre las mejores ocho tras vencer a Brasil por marcador de 12-6 en un compromiso muy disputado.

    Las panameñas habían dividido resultados en su estreno, al caer 27-14 frente a Canadá y luego imponerse con autoridad 37-13 sobre Japón.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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