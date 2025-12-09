Panamá, 09 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Los dueños cataríes del PSG compran el KAS Eupen de Bélgica

    EFE
    Los dueños cataríes del PSG compran el KAS Eupen de Bélgica
    Nasser Al-Khelaifi es el presidente del grupo inversionista dueño del PSG que acaba de comprar un club de la segunda división de Bélgica. Tomada de X: @fabrizioromano.

    La empresa Qatar Sports Investments (QSI) que controla el París Saint-Germain (PSG) será la nueva propietaria del club belga KAS Eupen, anunció el equipo de segunda división que actualmente controla otra sociedad catarí.

    +info

    Kadir Barría regresó a Panamá sin avisar y la reacción conmovió a su mamá y abuela¿Cómo funcionará el ‘cooling break’ en el Mundial 2026?Michael Amir Murillo regresa a su antigua casa en noche decisiva de Champions League

    Se ha firmado una carta de intenciones con Qatar Sports Investments para la compra completa del club, pendiente de las autorizaciones regulatorias”, informó en un comunicado la Aspire Zone Foundation, una estructura estatal catarí que adquirió el equipo en 2012.

    La firma catarí “asumirá de inmediato las decisiones deportivas, mientras ambas entidades colaborarán hasta la finalización de la adquisición para garantizar una transición sin sobresaltos”, añadió la estructura que controla el Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen (KAS Eupen).

    La Aspire Zone Foundation considera que el proyecto que inició en 2012, cuando adquirió el equipo a tres accionistas alemanes que manejaban entonces la entidad, ha llegado a su fin.

    Las bases establecidas en los últimos años son sólidas y el club está listo para iniciar un nuevo capítulo”, señala la fundación.

    Fundado en 1945 en la pequeña ciudad germanófona de Eupen, el KAS Eupen ha sido tradicionalmente uno de los clubes más modestos del fútbol belga, alternando entre la segunda y tercera división durante gran parte de su existencia.

    Su mayor salto llegó en 2010, cuando ascendió por primera vez a la Primera División, etapa tras la cual fue adquirido en 2012 por la Aspire Zone Foundation de Catar para convertirlo en plataforma de desarrollo de jóvenes talentos. Actualmente es séptimo en la clasificación de la división de plata belga.

    La adquisición del Eupen por parte de la sociedad Qatar Sports Investments, que preside Nasser Al-Khelaïfi, máximo directivo del PSG, refuerza aún más su posición como actor mundial en el ámbito del fútbol y los negocios, señala el fondo catarí, que se compromete a invertir en “el desarrollo de la academia de jóvenes, la modernización de las infraestructuras y el refuerzo del compromiso con la comunidad”.

    Los inversores cataríes agregan que “Bélgica es un mercado futbolístico muy atractivo, donde la fuerte competencia entre equipos de gran calidad favorece el desarrollo de talentos en todo el país, y el KAS Eupen ofrece un importante potencial de crecimiento sostenible a largo plazo”.

    Además del PSG y el Eupen, el fondo Qatar Sports Investments es accionista minoritario en el Braga portugués y tiene inversiones e intereses directos e indirectos en balonmano, judo y medios de comunicación deportivos, entre otros.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Los costos aproximados de viajar con Panamá a la Copa del Mundo. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Panameños podrán viajar a Canadá sin visa para los partidos de la Sele: estos son los requisitos y los vuelos disponibles. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más