Los estadios canadienses: el techo retráctil de Vancouver y la polémica de Toronto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Canadá sólo cuenta con dos sedes en el Mundial 2026, Toronto y Vancouver, pero sus estadios resumen bien la evolución del deporte profesional en el país: el BMO Field, nacido para el fútbol moderno, y el BC Place, un coloso multiusos construido para la era de los grandes eventos.

El BMO Field, que durante el torneo será denominado oficialmente Toronto Stadium, fue inaugurado en 2007 en Exhibition Place, junto al lago Ontario, y es la casa del Toronto FC, de la Major League Soccer (MLS), y de los Toronto Argonauts, de la liga canadiense de fútbol americano (CFL).

FIFA sitúa su capacidad mundialista en unos 45.000 espectadores, mientras que el propio estadio cifra la ampliación en 17.756 asientos adicionales, hasta 45.736 localidades.

Toronto acogerá seis partidos, incluido el primer encuentro de un Mundial masculino en suelo canadiense, el 12 de junio de 2026, con la selección de Canadá como protagonista.

Pero la adaptación del BMO Field ha sido también una fuente de polémica local. El coste total de la organización en Toronto fue estimado por la ciudad en 380 millones de dólares canadienses.

De esta cifra, unos 158 millones de dólares canadienses han sido para la ampliación temporal del estadio, que ha generado críticas en algunos sectores por el uso de fondos públicos, el carácter desmontable de buena parte de las gradas y las dudas de aficionados sobre visibilidad y estética.

En Vancouver, el BC Place representa otra escala. Inaugurado en 1983, será conocido durante el torneo como BC Place Vancouver y tiene una capacidad mundialista de 54.000 espectadores. Es la casa de los BC Lions, de la CFL, y de los Vancouver Whitecaps, de la MLS.

El estadio fue diseñado originalmente como gran recinto cubierto para Expo 86 y durante años fue reconocible por su techo inflable blanco, apodado popularmente como una especie de “malvavisco” urbano.

Tras los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, el techo fue sustituido por una cubierta retráctil, uno de sus elementos más característicos.

BC Place ya tiene historia mundialista: fue sede de la final del Mundial femenino de 2015. En 2026 acogerá siete partidos, incluidos encuentros de eliminación directa.