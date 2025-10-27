Los Fighting Owls conquistan la Liga10 Sub-16 y logran un histórico doblete

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En una final que tuvo de todo, los Fighting Owls de la Academia Interamericana lograron mantener la ventaja obtenida en la primera parte para derrotar 3-2 a los Jaguars del Metropolitan School en la gran final de la Liga10 Sub-16. La clausura se celebró en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

Entrando al partido, los Fighting Owls eran amplios favoritos a llevarse el título, y rápidamente hicieron valer esa condición. Yakov Zizic abrió el marcador con un potente remate a quemarropa tras un tiro de esquina, seguido de un cabezazo de Camilo Clement y un mal rechace del defensor rival.

El gol pareció aturdir a los Jaguars, y apenas seis minutos después los Fighting Owls aumentaron la ventaja. Alfredo Maduro cortó por derecha y puso un centro perfecto para que Thiago Chalmers conectara de primera y marcara el 2-0, poniendo el encuentro aún más cuesta arriba para el MET.

El ataque de la Academia Interamericana siguió rindiendo frutos, y ocho minutos después Chalmers volvió a anotar. Esta vez fue Camilo Clement quien lo asistió para poner a los Owls con una contundente ventaja de 3-0.

Los Jaguars, sin embargo, no se rindieron y empezaron a demostrar por qué habían llegado a esta instancia del torneo. Siete minutos después, el árbitro cobró penal tras una falta en el área chica. Diego Delgado fue el encargado de ejecutar el cobro, enviando la pelota al fondo de las redes y acortando la distancia antes del descanso. Con el 3-1 al medio tiempo, el partido seguía abierto.

En el complemento, el Metropolitan School se volcó al ataque, dejando atrás el nerviosismo de los primeros minutos. La Academia Interamericana, en cambio, mantuvo su orden táctico, defendiendo con paciencia, disciplina e inteligencia.

Los Jaguars finalmente lograron romper la muralla defensiva en el minuto 69, cuando Delgado volvió a aparecer para empujar el balón tras una gran jugada de Máximo Bienenwald. Ya era demasiado tarde, y poco después el árbitro decretó el final del partido.

Los Fighting Owls, campeones en las categorías Sub-18 y Sub-16, cerraron un 2025 de ensueño al conquistar un bicampeonato histórico en la Liga10.

Más temprano, los Spartans del Colegio La Salle derrotaron 4-2 a los Potros del Thomas Jefferson School, quedándose con el tercer lugar.

Ernesto Moreno, Santiago González, Diego Pérez y Diego Casanova anotaron por los Spartans, mientras que Jack Antonio Carrera Esquivel y Maikel Garrido Bello lo hicieron por los Potros.