Los Heat apabullan a los Bulls y se citan con los Hawks

Los Miami Heat (décimos del Este) pasaron este miércoles por encima de los Chicago Bulls (novenos) por 90-109 y se enfrentarán en el último cruce del play-in a los Atlanta Hawks (octavos).

Era la tercera vez que Chicago y Miami se veían las caras en el play-in y todas ellas acabaron con triunfo de los de Florida. Los Bulls no pisan el ‘playoff’ desde la campaña 2021-2022.

Los Hawks recibirán el viernes a los Heat por el último puesto que da acceso al playoff. El vencedor se medirá en la primera ronda a los Cleveland Cavaliers, primeros del Este con una extraordinaria campaña (64-18).

