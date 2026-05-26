Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Figuras

    Los históricos de Rusia que siguen en Panamá para el Mundial 2026

    Los futbolistas Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Erick Davis, Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas e Ismael Díaz jugarán su segunda Copa del Mundo.

    Humberto Cornejo
    Los históricos de Rusia que siguen en Panamá para el Mundial 2026
    Aníbal Godoy conduce la pelota durante el partido entre las selecciones de Guatemala y Panamá en el estadio Q2 de Austin, Texas. Cortesía

    Ocho años después de su debut en una Copa del Mundo, la selección de Panamá vuelve al escenario global con una nueva oportunidad de competir al más alto nivel. Sin embargo, dentro del grupo actual aún permanecen algunos protagonistas de aquella histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

    Los históricos de Rusia que siguen en Panamá para el Mundial 2026
    Édgar Yoel Bárcenas ya cuenta con la experiencia de haber jugado en el lateral izquierdo. EFE

    En aquel torneo, Panamá vivió su primera experiencia mundialista, enfrentando a selecciones de alto nivel y logrando marcar su primer gol en la historia de los Mundiales, obra de Felipe Baloy. Aunque el equipo no logró avanzar de la fase de grupos, la participación marcó un antes y un después para el fútbol panameño.

    Los históricos de Rusia que siguen en Panamá para el Mundial 2026
    Andrés Andrade y Fidel Escobar disputan el balón en el partido contra Surinam. Foto: Elysée Fernández

    De ese plantel, varios jugadores han logrado mantenerse vigentes y podrían repetir presencia en 2026, aportando experiencia y liderazgo a la nueva generación. Futbolistas como Aníbal Godoy, uno de los referentes históricos y capitán del equipo, junto a nombres como Fidel Escobar o Erick Davis, representan ese puente entre el pasado y el presente.

    Los históricos de Rusia que siguen en Panamá para el Mundial 2026
    Erick Davis es uno de los hombres de confianza de Thomas Christiansen, en la selección de Panamá. EFE

    Este grupo también está conformado por Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas e Ismael Díaz.

    Estos jugadores no solo han acumulado minutos en la selección, sino que también han crecido en experiencia internacional, convirtiéndose en piezas clave dentro del vestuario.

    Los históricos de Rusia que siguen en Panamá para el Mundial 2026
    Michael Amir Murillo disputa el balón ante dos rivales. Foto: Tomada de Fepafut

    El equipo actual también evidencia un cambio generacional importante. Figuras emblemáticas como Blas Pérez o Román Torres han quedado en la historia, dando paso a una nueva camada liderada por futbolistas como Adalberto Carrasquilla o Ismael Díaz, quienes hoy asumen el protagonismo dentro del campo.

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    José Luis Rodríguez lanza un centro durante el partido entre las selecciones de Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández. LP/Elysée Fernández

    En este contexto, los sobrevivientes de 2018 adquieren un rol fundamental al transmitir experiencia, guiar a los más jóvenes y aportar la madurez necesaria para afrontar un torneo de máxima exigencia.

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    Ismael Díaz disputó todo el partido contra El Salvador, en el estadio Rommel Fernández. Foto: Elysée Fernández

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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