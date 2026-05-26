Los históricos de Rusia que siguen en Panamá para el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ocho años después de su debut en una Copa del Mundo, la selección de Panamá vuelve al escenario global con una nueva oportunidad de competir al más alto nivel. Sin embargo, dentro del grupo actual aún permanecen algunos protagonistas de aquella histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Édgar Yoel Bárcenas ya cuenta con la experiencia de haber jugado en el lateral izquierdo. EFE

En aquel torneo, Panamá vivió su primera experiencia mundialista, enfrentando a selecciones de alto nivel y logrando marcar su primer gol en la historia de los Mundiales, obra de Felipe Baloy. Aunque el equipo no logró avanzar de la fase de grupos, la participación marcó un antes y un después para el fútbol panameño.

Andrés Andrade y Fidel Escobar disputan el balón en el partido contra Surinam. Foto: Elysée Fernández

De ese plantel, varios jugadores han logrado mantenerse vigentes y podrían repetir presencia en 2026, aportando experiencia y liderazgo a la nueva generación. Futbolistas como Aníbal Godoy, uno de los referentes históricos y capitán del equipo, junto a nombres como Fidel Escobar o Erick Davis, representan ese puente entre el pasado y el presente.

Erick Davis es uno de los hombres de confianza de Thomas Christiansen, en la selección de Panamá. EFE

Este grupo también está conformado por Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas e Ismael Díaz.

Estos jugadores no solo han acumulado minutos en la selección, sino que también han crecido en experiencia internacional, convirtiéndose en piezas clave dentro del vestuario.

Michael Amir Murillo disputa el balón ante dos rivales. Foto: Tomada de Fepafut

El equipo actual también evidencia un cambio generacional importante. Figuras emblemáticas como Blas Pérez o Román Torres han quedado en la historia, dando paso a una nueva camada liderada por futbolistas como Adalberto Carrasquilla o Ismael Díaz, quienes hoy asumen el protagonismo dentro del campo.

José Luis Rodríguez lanza un centro durante el partido entre las selecciones de Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández. LP/Elysée Fernández

En este contexto, los sobrevivientes de 2018 adquieren un rol fundamental al transmitir experiencia, guiar a los más jóvenes y aportar la madurez necesaria para afrontar un torneo de máxima exigencia.

Ismael Díaz disputó todo el partido contra El Salvador, en el estadio Rommel Fernández. Foto: Elysée Fernández