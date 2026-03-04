Los jóvenes que ilusionan a Panamá: Bernal y Bradfield, promesas con sello MLB

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El receptor destaca por su defensa élite detrás del plato y su proyección ofensiva, mientras que el jardinero sobresale por su velocidad y capacidad para impactar el juego.

Panamá no solo compite en el presente del Clásico Mundial de Béisbol, sino que también exhibe parte de su futuro. Leo Bernal y Enrique Bradfield Jr., dos prospectos del béisbol organizado, forman parte de la selección nacional y representan la próxima generación de talento istmeño con proyección directa hacia las Grandes Ligas.

Bernal y Bradfield llegan al torneo con credenciales que los colocan entre las futuras estrellas panameñas en la MLB.

Bernal, de 22 años, está clasificado como el prospecto número 98 de todas las Grandes Ligas, un reconocimiento que respalda su crecimiento sostenido en Ligas Menores y su perfil integral detrás del plato. Su carta de presentación es la defensa.

Good as gold! 🏆



Leo Bernal received his Minor League Gold Glove before today's game! pic.twitter.com/clNVZCCmzC — St. Louis Cardinals (@Cardinals) February 23, 2026

Es descrito como un receptor de liberación rápida y brazo preciso, capaz de lanzar con potencia tanto de pie como de rodillas. La temporada pasada retiró al 39.1 % de los corredores que intentaron robarle base, al punto de que los velocistas de la Liga de Texas prácticamente dejaron de retarlo.

Ganador del Guante de Oro en Ligas Menores, Bernal también recibe elogios por su habilidad para recibir lanzamientos. Combina movimientos anticipatorios antes del envío con un fino instinto para robar strikes, cualidad muy valorada en el béisbol moderno.

All Leo does is MASH!



Cardinals No. 6 prospect and 2024 AFL alumni Leonardo Bernal has crushed nine homers in his last 28 games and sent this one soaring out with an exit velocity of 106 MPH. In those 28 games, the 21-year-old is hitting .333 with 31 RBIs and a jaw dropping 174… pic.twitter.com/YMYSARQ5q0 — MLB's Arizona Fall League (@MLBazFallLeague) June 12, 2025

Ofensivamente, presenta un perfil interesante, al contar con habilidades de contacto bateando a la zurda, pero genera mayor poder a la derecha. Su promedio de contacto en la zona (82%) y del 77% en general proyectan un bate que puede mantenerse en el promedio de la liga, mientras que sus velocidades de salida sugieren un techo de entre 15 y 18 cuadrangulares en su mejor versión.

En 70 partidos en Doble A el año pasado, bateó .247, con 13 jonrones y 70 carreras empujadas. En su carrera profesional acumula 39 cuadrangulares y 229 carreras remolcadas en 384 encuentros.

Not enough people are talking about the year Leonardo Bernal is having as a 21-year-old in Double-A:



175 PA

.301/.383/.542

.925 OPS

12.0% BB%

14.3% K%pic.twitter.com/8kvjKmFBHd — Kareem Haq (@KareemSSN) June 9, 2025

Enrique Bradfield Jr., velocidad de impacto inmediato

Por su parte, Bradfield es el prospecto número cuatro dentro de la organización de los Baltimore Orioles, y el año pasado participó en el Juego de las Estrellas Futuras, una vitrina reservada para la élite joven del béisbol.

Bay, he'll knock your Sox off...



Even on his @BaysoxOfficial homers, @Orioles prospect Enrique Bradfield Jr. shows off the speed. pic.twitter.com/V6RJrNsEK1 — Minor League Baseball (@MiLB) June 5, 2025

Bradfield es considerado uno de los jugadores más rápidos de las Ligas Menores y una amenaza constante en las bases. Robó 99 almohadillas en sus primeros 133 partidos como profesional, con un sobresaliente 86.8 % de efectividad, cifras que le han valido comparaciones con el exgrandes ligas Kenny Lofton.

Enrique’s electric on the bases ⚡️ last night Orioles No. 4 prospect Enrique Bradfield Jr. tied the AFL’s single-game record with four stolen bases against the Solar Sox! pic.twitter.com/Bo9a6YHN6L — MLB's Arizona Fall League (@MLBazFallLeague) October 20, 2025

Su velocidad de élite y su potencial defensivo de Guante de Oro lo colocan entre los talentos con mayor techo dentro del sistema de los Orioles.

Gotta keep your eyes on the prize, right Enrique?



Enrique Bradfield Jr. receives his 2024 Minor League Baseball Rawlings Gold Glove! pic.twitter.com/hA8vH67aub — Minor League Baseball (@MiLB) May 30, 2025

La campaña pasada bateó .242, con tres jonrones y 19 carreras empujadas en 76 partidos distribuidos entre Clase A, Doble A y Triple A, demostrando consistencia en su proceso de ascenso.

ENRIQUE BRADFIELD JR. WHAT A PLAY pic.twitter.com/dO1q0LCMgd — SleeperMLB (@SleeperMLB) March 1, 2026