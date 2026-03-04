Panamá, 04 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Los jóvenes que ilusionan a Panamá: Bernal y Bradfield, promesas con sello MLB

    El receptor destaca por su defensa élite detrás del plato y su proyección ofensiva, mientras que el jardinero sobresale por su velocidad y capacidad para impactar el juego.

    Humberto Cornejo
    Los jóvenes que ilusionan a Panamá: Bernal y Bradfield, promesas con sello MLB
    Enrique Bradfield Jr. tiene tres campañas en las fincas de los Orioles. Foto: Tomada de @BaseballAmerica

    Panamá no solo compite en el presente del Clásico Mundial de Béisbol, sino que también exhibe parte de su futuro. Leo Bernal y Enrique Bradfield Jr., dos prospectos del béisbol organizado, forman parte de la selección nacional y representan la próxima generación de talento istmeño con proyección directa hacia las Grandes Ligas.

    Bernal y Bradfield llegan al torneo con credenciales que los colocan entre las futuras estrellas panameñas en la MLB.

    Bernal, de 22 años, está clasificado como el prospecto número 98 de todas las Grandes Ligas, un reconocimiento que respalda su crecimiento sostenido en Ligas Menores y su perfil integral detrás del plato. Su carta de presentación es la defensa.

    Es descrito como un receptor de liberación rápida y brazo preciso, capaz de lanzar con potencia tanto de pie como de rodillas. La temporada pasada retiró al 39.1 % de los corredores que intentaron robarle base, al punto de que los velocistas de la Liga de Texas prácticamente dejaron de retarlo.

    Ganador del Guante de Oro en Ligas Menores, Bernal también recibe elogios por su habilidad para recibir lanzamientos. Combina movimientos anticipatorios antes del envío con un fino instinto para robar strikes, cualidad muy valorada en el béisbol moderno.

    Ofensivamente, presenta un perfil interesante, al contar con habilidades de contacto bateando a la zurda, pero genera mayor poder a la derecha. Su promedio de contacto en la zona (82%) y del 77% en general proyectan un bate que puede mantenerse en el promedio de la liga, mientras que sus velocidades de salida sugieren un techo de entre 15 y 18 cuadrangulares en su mejor versión.

    En 70 partidos en Doble A el año pasado, bateó .247, con 13 jonrones y 70 carreras empujadas. En su carrera profesional acumula 39 cuadrangulares y 229 carreras remolcadas en 384 encuentros.

    Enrique Bradfield Jr., velocidad de impacto inmediato

    Por su parte, Bradfield es el prospecto número cuatro dentro de la organización de los Baltimore Orioles, y el año pasado participó en el Juego de las Estrellas Futuras, una vitrina reservada para la élite joven del béisbol.

    Bradfield es considerado uno de los jugadores más rápidos de las Ligas Menores y una amenaza constante en las bases. Robó 99 almohadillas en sus primeros 133 partidos como profesional, con un sobresaliente 86.8 % de efectividad, cifras que le han valido comparaciones con el exgrandes ligas Kenny Lofton.

    Su velocidad de élite y su potencial defensivo de Guante de Oro lo colocan entre los talentos con mayor techo dentro del sistema de los Orioles.

    La campaña pasada bateó .242, con tres jonrones y 19 carreras empujadas en 76 partidos distribuidos entre Clase A, Doble A y Triple A, demostrando consistencia en su proceso de ascenso.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más