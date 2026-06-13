Los jugadores que se pierden el Mundial 2026 por lesión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las lesiones volvieron a convertirse en uno de los principales obstáculos para varias selecciones de cara al Mundial.

Una serie de problemas físicos dejó fuera de la competición a futbolistas de distintos países y posiciones.

Según datos de la agencia EFE, las lesiones musculares en la pierna y el muslo representan el grupo más numeroso de bajas. Entre los afectados figuran el alemán Serge Gnabry, el argentino Leonardo Balerdi, el sueco Emil Holm y el austríaco Christoph Baumgartner.

Gnabry sufrió un desgarro en el aductor del muslo derecho; Balerdi quedó fuera por una lesión en el sóleo. Holm fue descartado por una lesión muscular y Baumgartner por una dolencia en el muslo derecho.

Las lesiones de rodilla también figuran entre las más frecuentes. El brasileño Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, mientras que el neerlandés Xavi Simons y el japonés Takumi Minamino padecieron roturas del ligamento cruzado anterior.

A esta lista se suma el escocés Billy Gilmour, quien no logró recuperarse a tiempo tras sufrir un esguince de rodilla de grado II.

Los problemas en los isquiotibiales y los tendones de la pierna también provocaron ausencias importantes. El brasileño Éder Militão sufrió una rotura del tendón del bíceps femoral izquierdo y el japonés Kaoru Mitoma una lesión en el tendón de la corva.

Otra baja destacada es la del neerlandés Jurriën Timber, afectado por una lesión en la ingle.

El tendón de Aquiles dejó fuera al francés Hugo Ekitiké y al argentino Juan Foyth.

La lista se completa con el inglés Jack Grealish, quien sufrió una fractura en el pie izquierdo. Además, el neerlandés Matthijs de Ligt no pudo participar debido a una lesión de espalda, reflejo del fuerte impacto que han tenido los problemas físicos en la conformación de las selecciones.

Con información de la agencia EFE.

Infografía: Agencia EFE