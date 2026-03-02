Los Knicks rompen la racha de los Spurs con una convincente victoria en casa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los New York Knicks rompieron este domingo la racha de 11 victorias seguidas de los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, gracias a un convincente triunfo por 114-89 en el Madison Square Garden, que los neoyorquinos encarrilaron en la primera mitad con 19 puntos seguidos tras remontar un flojo inicio.

Los 25 puntos y 13 rebotes de Wembanyama fueron insuficientes para los Spurs, que no pudieron frenar el ímpetu de Nueva York, liderado por los 24 puntos de su estrella, Jalen Brunson, y una actuación estelar de Mikal Bridges, con 25 tantos.

Los Spurs, con esta derrota ante los Knicks, cortan su mejor racha de victorias en la última década, y se quedan en once triunfos seguidos, todos ellos en febrero.

Era la tercera vez que San Antonio lograba pleno de victorias en el mismo mes (mínimo 10 partidos), y se convirtió en el primer equipo en la historia de la NBA en conseguirlo al anotar un mínimo de 110 puntos en todos los encuentros. Sin embargo, los de Mitch Johnson se quedaron en 89 puntos en el Madison Square Garden.

Pese a que el último enfrentamiento entre los Knicks y los Spurs, en Nochevieja, se saldó con victoria para San Antonio y fue el inicio de una desastrosa racha de 9 derrotas en 11 partidos para los Knicks, los de Nueva York le tienen cogida la medida a los Spurs últimamente.

Los de Mike Brown ya vencieron a los Spurs en la final de la NBA Cup 2025 y han derrotado a San Antonio en los últimos 6 partidos en el Madison Square Garden. El último triunfo texano en Manhattan data de 2019, antes de la pandemia de covid-19.

El inicio del partido fue todo un espejismo, con los Knicks anotando apenas siete puntos en los primeros ocho minutos. La defensa de San Antonio secaba a Nueva York y se mostraba rápido y fluido en sus ataques, pero luego ya no pudo contener el arreón de los Knicks minutos antes de terminar el primer cuarto.

TWENTY NINE TO FOUR RUN. WE'RE HAVING FUN. pic.twitter.com/CxrvDNp7zk — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 1, 2026

El equipo neoyorquino se repuso del mal inicio, terminó el primer parcial arriba 22-21 y aumentó su ventaja gracias a una descomunal racha de 19 puntos seguidos y un parcial de 29 a 4.

Los Knicks aprovecharon muy bien su momento del partido y abrieron una ventaja de diez puntos al descanso (51-41) que gestionaron con inteligencia a medida que avanzaba el encuentro.

San Antonio no se rindió en ningún momento, pero no le dio para alcanzar a los Knicks pese a que Wembanyama firmó una actuación muy destacable, con 25 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias y 4 tapones. Sin embargo, el pívot de los Spurs estuvo fallón desde el perímetro (1 de 7), además de otras 7 pérdidas.

El crack francés de 2,24 metros tiró del carro con jugadas que levantaron el asombro del público del Madison Square Garden, especialmente varios mates impresionantes haciendo uso de una zancada y una envergadura prácticamente de otro mundo.

En el último cuarto, los Knicks sellaron un triunfo muy convincente y llegaron a distanciarse hasta 26 puntos de los Spurs.

Jalen Brunson lideró el triunfo local con 24 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, mientras que Mikal Bridges aportó otras tantas cifras similares, con 25 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 5 robos. Ambos obtuvieron más de un 50 % de efectividad desde la línea de tres (4 de 7 y 5 de 9 respectivamente).

Brunson venía de superar los 7.000 puntos como jugador de los Knicks en la visita de los de Nueva York a Milwaukee, convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar esa cifra en la historia de la franquicia, tras 265 partidos.

El puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn, sumó 3 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 1 robo, mientras que Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble, con 12 puntos y 14 rebotes.

Los Knicks (39-22), terceros tras los Pistons y los Celtics, irán a Toronto el martes. Por otro lado, los Spurs (43-17), segundos del Oeste por detrás de Oklahoma, visitarán Filadelfia antes de volver a jugar en casa, donde disputarán seis partidos seguidos.