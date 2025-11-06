Doncic y los Lakers derrotan a los Spurs de Wembanyama

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Angeles Lakers sudó este miércoles la gota gorda para imponerse a la exigencia de los San Antonio Spurs, quienes pusieron sobre las cuerdas al conjunto liderado por el astro esloveno Luka Doncic con un sufrido partido que se definió en el último suspiro (118-116).

El apretado duelo, que para los Lakers parecía que lo tenía prácticamente ganado en los últimos segundos, casi se torna en su contra tras una perdida de balón por pisar la linea de fondo y una falta con 4 décimas por jugar que a punto estuvieron de mandar el partido a la prórroga.

Los angelinos no se achantaron a la imponente presencia de la joven estrella de los Spurs, el francés Victor Wembanyama (máximo anotador de su equipo con 19 puntos, 9 de 11 en tiros y tres asistencias) y afrontaron el encuentro con importantes bajas: Austin Reaves, que no jugó por un dolor en la ingle izquierda; y la estrella LeBron James, quien aún no ha debutado esta temporada.

Con un Doncic, que se alzó como máximo anotador del encuentro con 35 tantos (13 de 17 en tiros y 13 asistencias), solo ante el peligro, el conjunto angelino comenzó el primer cuarto plano, con el esloveno portando la batuta de un equipo que no apretó, pero tampoco atacó con la furia de otras ocasiones.

Los Spurs lograron presentarse un tanto superiores a los Lakers, imponiéndose en el primer cuarto por una diferencia de tres puntos (26-29), un presagio de lo apurado que iba a prestarse el duelo.

Aunque a Wembanyama le costó entrar en calor y no estuvo fino en algunas jugadas, obligando a los Spurs a depender del cuerpo compuesto por Stephon Castle (16 puntos, 9 de 11 en tiros y ocho asistencias) y Devin Vassell (15 tantos).

La táctica ofensiva de Doncic se extendió hasta el segundo cuarto, haciendo que el partido fuera aún más emocionante y equilibrado.

Le dio tiempo a Rui Hachimura a espabilar y sacar a relucir su potencial, convirtiéndose en un jugador clave y en el motor que impulsó al equipo de Los Ángeles a una mejor definición ante la ausencia de sus grandes estrellas.

La salida temporal de Wembanyama sobre el terreno durante gran parte de este tramo alivió la carga defensiva de los Lakers y amplió su ventaja, aunque se fueron al descanso prácticamente empatados con diferencia mínima de tan solo un punto a favor de los locales (60-59).

Lo mejor para el final

No fue hasta el tercer cuarto cuando el resultado comenzó a vislumbrarse en favor de los de San Antonio, que llegaron a obtener una ventaja de hasta diez puntos sobre el rival en mitad del tramo y acabaron con ocho tantos por encima de los Lakers (88-96).

El astro esloveno estuvo cargado de faltas, acumulando cuatro en el tercer tramo y cometiendo una quinta al principio del ultimo periodo, obligando al entrenador, J.J. Redick, a limitar su tiempo en cancha, aunque tuvo algunos minutos al final.

El emocionante final del partido vio cómo los angelinos consiguieron remontar la ventaja de los Spurs y asegurar una sufrida y reñida victoria.

Mientras tanto, los aficionados se marchaban del estadio, quizás con el deseo de haber presenciado más momentos destacados del talentoso Wembanyama, quien siempre promete un gran espectáculo.