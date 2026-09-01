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    Torneo Apertura

    Los líderes se sostienen, un invicto resiste y un gigante comienza a reaccionar

    San Francisco y Plaza Amador siguen en la cima de sus conferencias, mientras Veraguas United es el único invicto. Además, Tauro consiguió su primera victoria.

    Humberto Cornejo
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    Los líderes se sostienen, un invicto resiste y un gigante comienza a reaccionar
    Ronaldo Dinolis marcó dos buenos goles en el triunfo sobre el Plaza Amador. Foto: Cortesía/LPF

    La sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol dejó conclusiones claras desde el análisis competitivo, con los líderes sosteniéndose, mientras otros equipos comienzan a ajustar su comportamiento en la tabla tras la primera fecha de interconferencia.

    El cruce entre San Francisco FC y CD Plaza Amador funcionó como una prueba entre líderes. El 4-1 a favor del conjunto chorrerano confirma su buen paso en la cima del Oeste.

    San Francisco mostró eficiencia con un bloque ofensivo que resolvió con claridad (doblete de Ronaldo Dinolis y aportes de Browne y Bonilla). Más allá del resultado, el equipo mantiene un diferencial positivo (+6) que respalda su rendimiento.

    Plaza Amador, pese a la derrota, conserva el liderato del Este con 13 puntos. Sin embargo, el partido evidenció desajustes defensivos, un aspecto a corregir en el desempeño de un equipo que ha demostrado categoría en la fase ofensiva, además de ser el actual tricampeón del fútbol nacional.

    Respuesta inmediata

    El triunfo de Tauro FC por 2-1 sobre el Club Atlético Independiente tuvo un impacto inmediato tras el cambio en el banquillo.

    Con Franklin Narváez en su primer partido como técnico, el equipo sumó su primera victoria del torneo y, aunque se mantiene en la parte baja del Este con 5 puntos, el resultado puede marcar un punto de inflexión.

    Por su parte, Sporting San Miguelito empieza a mostrar progresión en su rendimiento. El 3-1 sobre Herrera FC representa su segunda victoria en las últimas tres jornadas, tras el triunfo ante UMECIT en la fecha 4.

    Con este resultado, la academia alcanza 8 puntos y se mantiene en zona competitiva dentro del Este.

    Paridad

    Los empates reflejan un patrón recurrente en la jornada. El duelo sin goles entre Universitario y Árabe Unido evidencia limitaciones en la finalización, pese a estructuras competitivas equilibradas.

    El 2-2 entre Unión Coclé FC y Alianza FC, así como el 1-1 entre UMECIT FC y Veraguas United FC, consolidan una zona media donde la diferencia de puntos es mínima y cada resultado tiene un impacto directo en la tabla.

    Lectura

    Plaza Amador y San Francisco lideran con 13 puntos en sus respectivas conferencias.

    Veraguas United se mantiene invicto en el Oeste, mientras que en el Este la competencia se comprime entre Alianza, Árabe Unido y Sporting.

    La séptima jornada presenta enfrentamientos que pueden alterar esa estabilidad, especialmente en los cruces Alianza contra los Monjes y los Leones se miden a Herrera.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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