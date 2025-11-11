Panamá, 11 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Baloncesto

    Los Mavericks deciden despedir a Nico Harrison, el director general que traspasó a Doncic

    EFE
    Los Mavericks deciden despedir a Nico Harrison, el director general que traspasó a Doncic
    LOS ÁNGELES (Estados Unidos), 05/01/2025.- Luka Doncic, de Los Angeles Lakers, reacciona a una decisión del árbitro durante la primera mitad del quinto partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA entre los Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers en Los Ángeles, California, EE. UU., el 30 de abril de 2025. (Baloncesto) EFE/EPA/ALLISON DINNER

    Los Dallas Mavericks decidieron despedir este martes al director general Nico Harrison, el hombre que el pasado febrero revolucionó la franquicia texana al enviar al esloveno Luka Doncic, líder y referente del equipo, a Los Ángeles Lakers a cambio de Anthony Davis, según adelantó la cadena ESPN.

    Tras nueve meses de polémicas y protestas de la hinchada texana, herida por ver a su equipo desprenderse de su gran estrella e ídolo local, el dueño de los Mavericks, Patrick Dumont, despidió a Harrison y apuntó a Matt Riccardi y a Michael Finley como jefes de las operaciones de baloncesto, según la misma fuente.

    El despido de Harrison se produce tras un comienzo de temporada muy complicado para Dallas, que este lunes perdió en casa contra los Milwaukee Bucks el octavo partido de once en esta temporada.

    En ese encuentro, así como en muchos más casos desde la salida de Doncic, una parte importante del público texano entonó cánticos para pedir el despido del director general.

    Harrison generó debate en sus comparecencias ante los medios a partir de ese momento. Afirmó que no habló con Doncic tras cerrar su salida del equipo, que no se arrepentía de dejarle salir y que no tenía claro “hasta qué punto” el esloveno era importante para los aficionados de Dallas.

    La profunda involución y frustración que se vive en los Mavs choca con el rendimiento de Doncic en Los Ángeles, donde ya es un líder de los Lakers y promedia este año 37 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias por partido.

    EFE

    Agencia de noticias


