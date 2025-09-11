Los números de Iván Herrera que lo confirman como pieza vital en San Luis

Panamá, 11 de septiembre del 2025

    Grandes Ligas

    Humberto Cornejo
    Iván Herrera será utilizado como bateador designado y compartirá la posición de receptor. Foto: Tomada de @Cardinals

    El beisbolista panameño Iván Herrera se ha convertido en una pieza estratégica dentro del lineup de los Cardenales de San Luis, al punto de ganarse la confianza del técnico Oliver Mármol.

    Herrera, de 25 años, lo ha demostrado con su gran ofensiva, por lo que es frecuente tenerlo en la alineación de los Cardenales, que actualmente están a 4.5 juegos del tercer puesto del Wild Card.

    “Me gustaría que Herrera estuviera ahí todos los días”, dijo Mármol en una entrevista a The Athletic.

    “Va a estar principalmente como bateador designado. Lo emparejaré con un par de receptores durante la semana, lo que le dará a (Alec Burleson) la oportunidad de jugar en primera y sacar a (Willson Contreras) de su juego”, agregó.

    Los números del istmeño en esta temporada son destacados, con un promedio de bateo de .279, 15 cuadrangulares y 56 carreras empujadas en 92 partidos. A esto se le suma un OBP de .363 y un slugging de .450, que dan un OPS de .813.

    Herrera también mantiene un gran momento ofensivo al batear para .345, con cinco jonrones y 26 carreras impulsadas en los últimos 25 partidos.

    El panameño debutó en la Gran Carpa en la campaña de 2022 con los Cardenales. Desde entonces, batea para .284, con 20 vuelacercas y 88 remolcadas en 188 encuentros.

