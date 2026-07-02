Los países que dominan los banquillos del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La globalización del conocimiento estratégico marca la pauta en la dirección técnica de las 48 selecciones.

La Copa del Mundo 2026 no solo se define por el talento de los futbolistas sobre el césped.

La verdadera partida de ajedrez comienza en el área técnica.

En esta edición mundialista, el mapa de los banquillos refleja una tendencia clara hacia la globalización, donde el conocimiento táctico se ha transformado en un valioso producto de exportación.

Un análisis detallado de las 48 selecciones participantes revela que las escuelas de Argentina, Francia y España ejercen una notable hegemonía en la dirección estratégica, con implicaciones directas que resuenan incluso en el plano local.

El mapa de la influencia táctica

La distribución oficial de los cuerpos técnicos que lideran los proyectos deportivos se desglosa de la siguiente manera:

Argentina (6 entrenadores): Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Néstor Lorenzo (Colombia), Sebastián Beccacece (Ecuador) y Gustavo Alfaro (Paraguay) operan dentro de la Conmebol.

Mientras que Mauricio Pochettino lidera a Estados Unidos en la Concacaf.

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, celebra el triunfo frente a Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

Francia (5 entrenadores): Didier Deschamps comanda a la selección de Francia y Rudi García a Bélgica en la UEFA.

Sébastien Desabre dirige a la República Democrática del Congo y Sabri Lamouchi a Túnez en la Confederación Africana.

Mientras que Sébastien Migné está al frente de Haití en la Concacaf.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, observa atento en la previa del partido de fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 frente a Irak. EFE / EPA / Will Oliver

España (4 entrenadores): Luis de la Fuente lidera a España y Roberto Martínez a Portugal en la UEFA.

Julen Lopetegui dirige a Catar en la Confederación Asiática.

Thomas Christiansen comanda la selección de Panamá en la Concacaf.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, habla en conferencia de prensa durante la previa del partido de dieciseisavos de final. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Alemania (3 entrenadores): Julian Nagelsmann se mantiene al frente de Alemania, Ralf Rangnick dirige a Austria y Thomas Tuchel lidera el banquillo de Inglaterra, lo que concentra su influencia en la UEFA.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, elogió este sábado la importancia de Jude Bellingham y Harry Kane. EFE/ Sebastiao Moreira.

Italia (3 entrenadores): Carlo Ancelotti asume el mando de Brasil en la Conmebol.

Vincenzo Montella dirige a Turquía en la UEFA.

Fabio Cannavaro encabeza el proyecto de Uzbekistán en la Confederación Asiática.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, reacciona durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Japón. EFE / EPA / Sam Wasson

En un escenario mundialista donde el margen de error es mínimo, la diferencia entre avanzar o quedar eliminado residirá, más que nunca, en la pizarra y en la capacidad de estos arquitectos del juego para imponer su visión hasta el último minuto.