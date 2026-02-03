Los panameños preparan su bolsillo para vivir la ‘aventura única’ del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La embajada de Estados Unidos en Panamá exhortó en noviembre a los panameños que soliciten con tiempo su visa para ir al Mundial sin necesidad de que tengan el boleto del juego comprado.

Los panameños preparan su bolsillo y harán lo que esté a su alcance para vivir la “aventura única” de asistir al Mundial de 2026 y ver los partidos de la selección en Toronto y Nueva Jersey.

Pero los expertos recomiendan planificación y mucha cautela para que no termine siendo una “pesadilla financiera”.

Panamá, que tuvo su debut en Rusia 2018, quedó emparejado para esta segunda participación en el grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Con los ghaneses y croatas jugará el 17 y 23 de junio en el BMO Field, y con Inglaterra lo hará el 27 de junio en el MetLife Stadium.

Los precios de los planes ofrecidos por las agencias de viaje y turismo panameñas oscilan entre los 3 mil 659 y más de 6 mil 500 dólares.

Algunas de las agencias con más experiencia en los mundiales tienen garantizado su propio vuelo chárter para el primer y último encuentro de la Roja Centroamericana en esta fase de grupos, mientras que la principal aerolínea del país, Copa Airlines, busca atender a los hinchas que planean viajar a Toronto.

Agencias como Novaterra LTN registran además una fuerte demanda de forofos internacionales, siguiendo las selecciones de Portugal y Argentina, lo que confirma que este “será un Mundial de alta movilidad y gran competencia por disponibilidad”, dijo a EFE Maricarmen Amaya, gerente general de esa empresa de viajes.

Más vuelos a Canadá

Se hicieron dos pedidos a la Autoridad de Transporte de Canadá, uno por Copa Airlines, que opera un vuelo diario a Toronto, y otro de Gobierno a Gobierno. ¿El motivo? Pedir más vuelos para atender a los seguidores panameños que quieren apoyar a la selección en los dos partidos que se jugarán en esa ciudad.

El presidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron, elevó una petición el 16 de diciembre pasado por más de “sesenta vuelos adicionales entre Panamá y Toronto para satisfacer la demanda esperada durante un período aproximado de diez a catorce días”, dijo a EFE.

Canadá contestó el 18 de diciembre que tenía que consultar a sus aerolíneas y una semana después llegó la respuesta.

“Nos comunicaron que sus aerolíneas se habían pronunciado en contra de que se autorizara vuelos a Copa”, indicó Heilbron, y añadió que ante ello la Autoridad de Aeronáutica Civil (ACC) de Panamá hizo la solicitud formal ante sus homólogos canadienses y “se está a la espera de la respuesta”.

“Nos mantenemos optimistas de que los vuelos especiales serán aprobados, ya que estamos seguros de que la expectativa de Canadá como país sede es recibir a la mayor cantidad de fanáticos que desean asistir al Mundial”, afirmó.

Heilbron calcula que con estos 60 vuelos se pueden transportar aproximadamente 8.400 hinchas a Toronto, ya que se cree que Panamá recibiría esa cantidad de boletos para esos dos partidos.

Con respecto a Nueva York y el partido con Inglaterra no existe ningún problema, pues hay entre tres y cuatro vuelos diarios, a los que se agregarían más de ser necesario para cumplir con la demanda de ese juego, según el ejecutivo.

Otras opciones

Allegro Tours, la agencia de viajes “más grande” de Panamá, con 27 años en el mercado y la experiencia en los últimos cuatro mundiales de fútbol, está garantizando su operación para este Mundial con su “propio vuelo chárter” con “170 espacios” con destino a Nueva York del 25 al 29 de junio.

“Somos la única agencia de viaje en Panamá, hasta ahora, que ha alquilado su propio vuelo chárter para dos operaciones. Pero en principio, la operación que nosotros tenemos como bandera insignia es el vuelo chárter para Nueva York”, dijo a EFE Eder Bernal, gerente general de Allegro Tours.

Reconoció que “no es el paquete más barato del mercado”.

“Es una garantía para mis clientes de que no voy a tenerlos en una operación riesgosa por cualquier situación que vaya a pasar en el aeropuerto”, matizó.

“En este momento es un precio de 6.595 dólares (por persona) al público, pero es un precio garantizado” que incluye tres noches en un hotel de cadena 4 estrellas, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, boleto de entrada al mundial categoría 3 (detrás de la portería)“, explicó.

Bernal precisó que decidieron apostar por el partido de Panamá contra Inglaterra “porque la mayoría de los panameños va a tener facilidades para conseguir la visa, y además de eso, en Nueva York siempre hay algo que hacer”.

El segundo vuelo chárter de Allegro Tours es para el partido con Ghana en colaboración con un banco local.

Una aventura única, pero costosa

Al economista y exbanquero Carlos Araúz le preocupa la perspectiva del panameño para quien “la deuda juega un papel importante” y piensa que “el dólar todo lo puede”.

Por todo esto, recomienda “investigar y hacer mucha exploración para tratar de abaratar, y no contentarse con la primera opción de viaje o del costo del vuelo o del primer hotel, y hacerlo lo más pronto posible”.

“El panameño o ahorra extraordinariamente, o hace paquetes de mediano plazo a dos y tres años porque son ocasiones altamente costosas, y la mayoría de los panameños no es que tienen ahorros extraordinarios para poder rayar un cheque de 4.000 o 5.000 para una escapada de esta naturaleza”, afirmó Araúz.

“Depende -prosiguió- de cada presupuesto, de cada bolsillo, pero sin lugar a dudas es una aventura única pero costosa. Así que también apelaría a un poco de cautela en cómo vivimos este Mundial para que no se vaya a convertir en una pesadilla financiera para alguna familia”, concluyó.