Los panameños se mueven en el fútbol internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El fútbol panameño vive días de cambios en el exterior: César Blackman tendrá nuevo técnico con Yaya Touré, Josué Vergara firma en Bélgica y otros legionarios redefinen su futuro.

El fútbol panameño continúa generando movimientos en el ámbito internacional con novedades que involucran a tres de sus jugadores en distintas ligas del mundo.

César Blackman tendrá un nuevo entrenador en el ŠK Slovan Bratislava, luego de que el club anunciara la llegada del exfutbolista Yaya Touré como su director técnico. El histórico mediocampista firmó un contrato por tres temporadas para asumir el mando del conjunto más laureado de Eslovaquia, que cuenta con 32 títulos de liga.

Touré, quien brilló en clubes como el Manchester City y el FC Barcelona, ha desarrollado su carrera como entrenador en la academia del Tottenham Hotspur y como asistente en la selección de Arabia Saudita, dando ahora un paso importante como técnico principal en Europa.

Por su parte, el defensor panameño Manuel Gamboa continuará su trayectoria internacional tras confirmarse su regreso al Génesis FC de Honduras.

El zaguero central, con experiencia reciente en el Mushuc Runa SC de Ecuador, vuelve a un equipo donde ya militó anteriormente, en un movimiento que representa una nueva oportunidad para consolidarse en el fútbol centroamericano.

Por otro lado, el delantero Everardo Rose cerró su etapa en la Universidad Católica de Ecuador, luego de que la institución hiciera oficial su salida a través de sus redes sociales. El atacante había llegado en enero tras destacar en la Liga Panameña de Fútbol con el Plaza Amador, rendimiento que incluso lo llevó a ser convocado a la selección nacional en 2025.

Gracias por tu trabajo y profesionalismo #EverardoRose



Te deseamos éxitos en tus próximos retos profesionales y personales La Barba 🇵🇦#familiacammarata #todosporcatólica#alamaneracammarata pic.twitter.com/wK1TIJplAw — U. Católica Ecuador (@UCatolicaEC) June 19, 2026

Esto se suma, el joven delantero Josué Vergara fue anunciado como nuevo fichaje del KAA Gent de Bélgica, en una operación que confirma su meteórico ascenso en el balompié internacional.

Vergara, de apenas 18 años, llega procedente del FK Auda de Letonia, donde tuvo un impacto inmediato tras incorporarse en febrero de este año. El atacante istmeño firmó una destacada actuación en la primera división letona, registrando 13 goles y 3 asistencias en 17 partidos, números que despertaron el interés de varios clubes europeos.

Vergara firmó un contrato por cinco temporadas con el conjunto belga, que además disputará la segunda ronda clasificatoria de la UEFA Europa Conference League.