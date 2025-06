Los Patriots honrarán con una estatua a Tom Brady el próximo 8 de agosto

Los New England Patriots anunciaron este jueves que honrarán a Tom Brady, leyenda que los llevó a ganar seis Super Bowls, con la presentación de una estatua de bronce de 3.6 metros con su figura el próximo 8 de agosto.

El evento se realizará previo al primer partido de la pretemporada en el que los Pats de medirán a los Washington Commanders en el Gillette Stadium.

Los New England Patriots anunciaron el homenaje en sus redes sociales a través de un video en el que intercalan momentos memorables en la carrera de Brady con el trabajo del escultor que forja la estatua.

“El año pasado encargamos a un escultor local la creación de una estatua de bronce de tamaño natural para perpetuar el legendario legado del gran Tom Brady”, afirmó Robert Kraft, dueño del equipo en el video.

Brady, futuro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, está considerado como el mejor jugador en la historia de la NFL.

El ex mariscal de campo lideró a los Patriots a ganar los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII que los convirtieron, junto con los Steelers, en los más ganadores en la era del Super Bowl, con seis trofeos cada uno.

Brady, miembro del Salón de la Fama de los Pats desde junio del año pasado, será el primer jugador al que se erige una estatua en la historia del equipo, que data de 1959, cuando los Pats fueron fundados bajo el nombre de Boston Patriots, denominación que cambiaron en 1971 al que llevan en la actualidad.

Tom Brady llegó a la NFL seleccionado por New England en el lugar 199 de la sexta ronda del Draft del año 2000. Además de los seis trofeos Lombardi que llevó a las vitrinas de los Pats, ganó uno más con los Tampa Bay Buccaneers en el Super Bowl LV antes de retirarse al final de la temporada 2022.

A legacy etched in bronze forever.@TomBrady’s statue will be unveiled on 8/8 prior to Patriots vs. Commanders. pic.twitter.com/mRfKkbqC7i