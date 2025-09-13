Los Pumas de Coco Carrasquilla golean al Mazatlán de Bárcenas en la Liga MX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Pumas de la UNAM exhibieron contundencia y oficio en el estadio El Encanto al golear 4-1 a domicilio al Mazatlán, en el inicio de la octava jornada del torneo Apertura de la Liga MX. La noche estuvo marcada por el doblete de Guillermo “Memote” Martínez y por la figura de Keylor Navas, quien volvió a ser determinante bajo los tres palos.

El conjunto universitario pegó temprano. A los 11 minutos, Martínez transformó en gol un penal que él mismo había provocado tras recibir una falta dentro del área. El delantero rompió así una sequía de cuatro jornadas sin anotar y encarriló lo que sería una de sus mejores actuaciones del campeonato.

En un duelo que tuvo un extenso tiempo de reposición al final del primer tiempo, el protagonismo se multiplicó. Pumas aumentó la ventaja en el 45+4 con otro tanto de “Memote”, quien empujó un balón servido por Jorge Ruvalcaba en el corazón del área. Aunque la acción fue anulada en primera instancia por fuera de lugar, el VAR validó la anotación. Con ese doblete, Martínez llegó a tres goles en el torneo.

Mazatlán respondió de inmediato. En el 45+8, el brasileño Fábio Gomes recortó distancias con un remate dentro del área, marcando su segunda diana con la camiseta cañonera. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo terminaba con mínima ventaja universitaria, Alan Medina sacó un derechazo imparable desde fuera del área al 45+10 que se coló en el ángulo superior, dejando sin opciones al arquero local.

La segunda parte también tuvo emociones. Al 57, Mazatlán dispuso de la oportunidad para meterse en el partido cuando Nicolás Benedetti ejecutó un penal. Pero ahí emergió la figura de Navas, que detuvo el disparo con las piernas y evitó el 3-2. El costarricense, con pasado en el Real Madrid y el PSG, volvió a brillar en la recta final al atajar un potente remate de Gomes.

El cierre fue de trámite para los Pumas, que ampliaron la ventaja al 90+12 con un penal bien ejecutado por Juan José Macías, luego de una mano señalada tras la revisión en el VAR.

El 4-1 selló la segunda victoria consecutiva de los dirigidos por Gustavo Lema, quienes además suman seis jornadas sin perder. Con 12 puntos, escalaron a la octava posición de la tabla, mientras que Mazatlán quedó 13º con seis unidades.

Los panameños también dijeron presente en el encuentro. Edgar Yoel Bárcenas ingresó al inicio del complemento en lugar de Dudu Teodora, mientras que Adalberto “Coco” Carrasquilla entró al 60 por Aaron Ramsey.

Bárcenas tuvo destellos, como un pase filtrado a Jordan Sierra que se fue desviado.

Carrasquilla, en tanto, rozó el gol en dos ocasiones: primero con un disparo que pasó cerca del travesaño y luego con otro que se estrelló en el horizontal.

Además, sufrió una fuerte falta de José Esquivel que inicialmente se sancionó con roja, aunque tras revisión del VAR quedó en amarilla.