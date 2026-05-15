Los Pumas de Coco Carrasquilla sufren su primera derrota de visitante en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pachuca vence a los Pumas y tomaron ventaja en la semifinal del Clausura mexicano. El partido de vuelta será el domingo en la Ciudad de México

Los Tuzos de Pachuca derrotaron este jueves por 1-0 a los Pumas UNAM, del panameño Adalberto Carrasquilla, a los que dominaron la mayor parte del partido, para tomar ventaja en la semifinal del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En Pachuca, centro de México, los Tuzos se impusieron en el duelo de ida de la serie con un gol del marroquí Oussama Idrissi.

Ante unos Pumas echados atrás, que apostaron a esperar a su rival para contraatacar, el Pachuca fue dueño de la primera mitad del encuentro, en la que se acercaron al área de manera reiterada.

En el minuto 5, el brasileño Kenedy quedó mano a mano con el guardameta costarricense Keylor Navas, quien paró el ataque, después de lo cual el cuadro de casa insistió en hacer daño.

Pumas creó amenaza un par de veces, pero no disparó a gol en un primer tiempo en el que su rival tuvo la posesión de la pelota a su favor 56-44.

En el minuto 37, en un tiro de esquina, Víctor Guzmán le puso un balón a Idrissi, quien desde fuera del área remató de derecha para vencer a Navas, el 1-0.

La segunda parte fue también de dominio de los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari que, además de marcar bien para evitar el daño de los universitario, los ofendió con buen juego por las bandas.

Aunque el cuadro de casa mantuvo el dominio, los Pumas estuvieron cerca del gol en el minuto 80, cuando el colombiano Álvaro Angulo le puso un balón al español Rubén Duarte, cuyo remate fue detenido por el guardameta Carlos Moreno.

Pachuca se quedó con un hombre menos en la cancha con la expulsión del brasileño Eduardo Bauermann en el 90+1, lo cual provocó que los Pumas se volcaran al ataque en busca de la igualada, sin resultados ante un oponente que aguantó bien atrás.

El partido de vuelta se jugará el domingo en el estadio de los Pumas del técnico Efraín Juárez, obligados a ganar como locales para no ser eliminados.

Ayer, en el inicio de las semifinales, las Chivas de Guadalajara empataron 2-2 en casa del Cruz Azul, un resultado a favor de los tapatíos, que, por haber jugado mejor la fase regular, solo necesitan empatar el sábado para acceder a la final.

Guadalajara tomó ventaja con un gol de Santiago Sandoval, en un error garrafal del guardameta colombiano Kevin Mier; por los Azules, Carlos Rodríguez puso el 1-1, después de lo cual, Ángel Sepúlveda le regresó a la ventaja a Guadalajara, alcanzado con un penalti bien ejecutado por el nigeriano Christian Ebere.