Los puntos fuertes de Panamá en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja mostró una versión competitiva y ordenada, destacando por su solidez defensiva, disciplina táctica y capacidad para competir ante selecciones de élite.

Panamá concluyó su participación en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con tres derrotas consecutivas ante Ghana (1-0), Croacia (1-0) e Inglaterra (2-0), en una serie de partidos donde el equipo dirigido por Thomas Christiansen mostró orden, competitividad y fases de buen fútbol, aunque sin lograr traducir su rendimiento en puntos ni goles.

El recorrido de La Roja en su segunda experiencia mundialista dejó una lectura clara: un equipo capaz de competir ante rivales de alto nivel, con estructuras defensivas sólidas, pero con dificultades en la definición y en la capacidad de sostener los resultados en los tramos finales.

¡FELICIDADES FIDEL 🎉!



Le damos la enhorabuena a Fidel Escobar por llegar a su partido #100 con #PanamáMayor🇵🇦



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En el debut ante Ghana, Panamá firmó una actuación seria, ordenada y competitiva durante gran parte del encuentro, aunque terminó cayendo 1-0 en la última jugada del partido. El equipo mostró un bloque compacto, disciplina táctica y capacidad para neutralizar el juego físico del rival africano.

En ese compromiso inicial destacaron Carlos Harvey, clave en la recuperación y equilibrio del mediocampo, y Édgar Yoel Bárcenas, quien aportó sacrificio y versatilidad en distintas fases del juego. La defensa, liderada por Andrés Andrade y José Córdoba, sostuvo con firmeza los duelos ante un ataque exigente, mientras que Michael Amir Murillo aportó jerarquía y seguridad por banda.

El segundo encuentro ante Croacia volvió a reflejar una versión competitiva de Panamá, que mantuvo el partido cerrado hasta el minuto 54, cuando un gol de Ante Budimir definió el 1-0 a favor del conjunto europeo. La Roja mostró capacidad para superar la presión inicial croata y generar fases de posesión, pero nuevamente la eficacia marcó la diferencia. Cristian Martínez fue la gran figura del partido, al punto de ser elegido el mejor jugador del encuentro. Andrade, Córdoba y Jiovany Ramos se consolidaron como la zaga de La Roja.

En ese duelo, el equipo canalero volvió a tener rendimientos altos en defensa, con una línea sólida y un trabajo colectivo que obligó a una de las selecciones más fuertes del mundo a replegarse por momentos.

El cierre ante Inglaterra en el MetLife Stadium mostró una Panamá valiente, que compitió durante largos tramos del partido, pero que terminó cayendo 2-0 tras los goles de Jude Bellingham (62’) y Harry Kane (67’). El conjunto panameño incluso generó aproximaciones en el tramo final, especialmente a través de Ismael Díaz, pero no logró concretar.

En los tres partidos, Cristian Martínez fue sin duda uno de los jugadores más activos del equipo, mientras que la defensa mantuvo el orden hasta la segunda mitad del complemento. Sin embargo, la contundencia inglesa en acciones puntuales volvió a marcar la diferencia. Contra Inglaterra, vio acción Fidel Escobar, quien tuvo un buen trabajo con buenas anticipaciones y salidas. Edgar Yoel Bárcenas y José Luis Rodríguez fueron bujías del mediocampo.

Con su elección como Jugador Más Valioso del partido, Cristian Martínez terminó siendo el reflejo del espíritu competitivo que ha caracterizado a Panamá 🇵🇦 en esta @FIFAWorldCup 🏆



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Más allá de los resultados, Panamá deja en este Mundial una base competitiva importante. El equipo mostró organización, compromiso y momentos de crecimiento frente a rivales de élite, consolidando una identidad de juego más madura en comparación con su primera participación en Rusia 2018.

La experiencia en este grupo L deja también nombres propios destacados a lo largo de los tres partidos: Harvey como equilibrio en el mediocampo, Bárcenas como pieza versátil, Murillo como referente en banda, Andrade como líder defensivo y Martínez como uno de los jugadores más dinámicos del conjunto.