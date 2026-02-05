Panamá, 05 de febrero del 2026

    NBA

    Los Raptors reciben a Chris Paul en un acuerdo a tres bandas con Clippers y Nets

    EFE
    Los Raptors reciben a Chris Paul en un acuerdo a tres bandas con Clippers y Nets
    Chris Paul ya había anunciado que este sería su último año tras 20 temporadas en la NBA. Foto tomada de redes sociales.

    Los Toronto Raptors han recibido a Chris Paul en un acuerdo a tres bandas con Los Angeles Clippers y los Brooklyn Nets, según informaron este miércoles ESPN y The Athletic.

    Esta operación pone fin a la complicada situación de Paul en los Clippers, que lo apartaron de la plantilla hace dos meses, semanas después de que el veterano anunciara que esta sería su última temporada en la NBA.

    Según Shams Charania, el mayor ‘insider’ de la NBA, los Raptors no esperan que Paul se incorpore al equipo en Toronto.

    Paul, de 40 años, podría ser traspasado de nuevo antes del cierre del mercado este jueves o recibir una rescisión de contrato.

    Además de recibir a Paul de los Clippers, los Raptors traspasan a los Nets a Ochai Agbaji, junto a una segunda ronda para el ‘draft’ de 2032 y una cantidad económica sin determinar.

    Paul anunció el 22 de noviembre su intención de retirarse al final de esta temporada, su vigésima primera en la NBA.

    El base disputó seis temporadas en los Clippers entre 2011 y 2017 antes de iniciar un periplo que le llevó a Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs antes de volver este 2025 a Los Ángeles.

    Paul estaba teniendo un papel secundario en el equipo, promediando 2,9 puntos, 3,3 asistencias y 1,8 rebotes en 14,3 minutos en pista.

    Los Raptors asumen ahora el contrato de Paul, de 3,6 millones de dólares para esta temporada, aunque la operación deja un balance positivo en Toronto al desprenderse del de Agbaji, de 6,4 millones.

    EFE

    Agencia de noticias


