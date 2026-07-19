Los récords que están en juego en la final del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El duelo por la Copa del Mundo definirá al campeón y también puede modificar varios hitos históricos del torneo organizado por la FIFA.

Argentina y España definirán este domingo al campeón de la Copa del Mundo 2026; sin embargo, el partido en el Estadio MetLife, East Rutherford también puede modificar varios registros históricos del torneo más importante del fútbol.

Desde títulos hasta marcas goleadoras, la final llega con varios hitos en juego.

La presente edición ya ocupa un lugar especial en la historia de este deporte.

La ampliación a 48 selecciones elevó el calendario a 104 partidos, lo que la convierte en la competición más grande desde su creación en 1930.

Argentina busca igualar a Alemania e Italia

La selección argentina disputará su séptima final mundialista con la posibilidad de conquistar su cuarto título.

La selección de Argentina celebra el 18 de diciembre de 2022 la conquista del Mundial de Catar en la ciudad de Lusail. EFE/ Alberto Estevez

Si derrota a España, alcanzará esta anhelada cifra y empatará a Alemania e Italia como las segundas selecciones con más campeonatos en la historia del certamen, únicamente por detrás de Brasil, que suma cinco coronas.

España quiere levantar su segunda Copa del Mundo

La Roja buscará el segundo Mundial de su historia, después del conseguido en Sudáfrica 2010.

Iker Casillas recibe la copa del Mundial de Sudáfrica que la selección española consiguió tras vencer en la final a la selección de Holanda por 1-0. Archivo EFE/Cézaro de Luca

En caso de proclamarse campeona, España ingresará al selecto grupo de selecciones con más de un título, un listado integrado actualmente por Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia y Uruguay.

El Mundial 2026 ya es el más goleador

Antes de disputarse la gran final, el torneo acumula 307 goles, la cifra más alta registrada en una edición de la Copa del Mundo.

Cualquier anotación que se produzca en este último duelo ampliará dicho récord.

Jude Bellingham anota un gol este sábado, en un partido por el tercer lugar del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra. EFE/ Alberto Boal

Incluso si el encuentro termina sin tantos, la edición de 2026 se consolidará como la más goleadora en la historia del campeonato.

La final puede elevar el promedio de efectividad

Además del récord absoluto de anotaciones, el Mundial tiene la posibilidad de cerrar con uno de los mejores promedios goleadores de la era moderna.

Según los datos previos al partido, si se registran al menos dos goles, la competición alcanzará el promedio de anotaciones por encuentro más alto en varias décadas, lo que refleja el carácter ofensivo que ha marcado esta edición.

Un torneo que rompió el récord de asistencia

La FIFA confirmó durante la competición que este torneo se convirtió en la edición con mayor asistencia acumulada de la historia, superando la marca establecida en Estados Unidos 1994.

Aficionados de Marruecos durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 contra Brasil. EFE/ Sebastiao Moreira

La expansión de equipos, el incremento de partidos y las 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá impulsaron una cifra inédita de aficionados en los estadios.

El formato más grande de todos los tiempos

La edición de 2026 también pasará a la historia por ser la primera con 48 selecciones y 104 partidos, dos estadísticas que establecen un nuevo estándar para la Copa del Mundo.

El formato anterior, vigente entre 1998 y 2022, reunía a 32 equipos y contemplaba 64 encuentros.

La ampliación aprobada convirtió a la cita norteamericana en la de mayor dimensión desde su creación.

Aficionados de Argentina y España comparten un abrazo en un abarrotado Times Square, en Nueva York, a la espera de la gran final del Mundial. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Más allá del campeón, la final pondrá el broche de oro a un evento que ya transformó los registros históricos.

El encuentro definirá si Argentina alcanza su ansiado cuarto título o si España consigue el segundo, mientras el torneo cerrará oficialmente como la edición más extensa, la de mayor asistencia acumulada y la más goleadora desde que existe la Copa del Mundo.