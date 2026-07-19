Los récords que están en juego en la final del Mundial 2026

Argentina y España definirán este domingo al campeón de la Copa del Mundo 2026; sin embargo, el partido en el Estadio MetLife, East Rutherford también puede modificar varios registros históricos del torneo más importante del fútbol.
Desde títulos hasta marcas goleadoras, la final llega con varios hitos en juego.
La presente edición ya ocupa un lugar especial en la historia de este deporte.
La ampliación a 48 selecciones elevó el calendario a 104 partidos, lo que la convierte en la competición más grande desde su creación en 1930.
Argentina busca igualar a Alemania e Italia
La selección argentina disputará su séptima final mundialista con la posibilidad de conquistar su cuarto título.
Si derrota a España, alcanzará esta anhelada cifra y empatará a Alemania e Italia como las segundas selecciones con más campeonatos en la historia del certamen, únicamente por detrás de Brasil, que suma cinco coronas.
España quiere levantar su segunda Copa del Mundo
La Roja buscará el segundo Mundial de su historia, después del conseguido en Sudáfrica 2010.
En caso de proclamarse campeona, España ingresará al selecto grupo de selecciones con más de un título, un listado integrado actualmente por Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia y Uruguay.
El Mundial 2026 ya es el más goleador
Antes de disputarse la gran final, el torneo acumula 307 goles, la cifra más alta registrada en una edición de la Copa del Mundo.
Cualquier anotación que se produzca en este último duelo ampliará dicho récord.
Incluso si el encuentro termina sin tantos, la edición de 2026 se consolidará como la más goleadora en la historia del campeonato.
La final puede elevar el promedio de efectividad
Además del récord absoluto de anotaciones, el Mundial tiene la posibilidad de cerrar con uno de los mejores promedios goleadores de la era moderna.
Según los datos previos al partido, si se registran al menos dos goles, la competición alcanzará el promedio de anotaciones por encuentro más alto en varias décadas, lo que refleja el carácter ofensivo que ha marcado esta edición.
Un torneo que rompió el récord de asistencia
La FIFA confirmó durante la competición que este torneo se convirtió en la edición con mayor asistencia acumulada de la historia, superando la marca establecida en Estados Unidos 1994.
La expansión de equipos, el incremento de partidos y las 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá impulsaron una cifra inédita de aficionados en los estadios.
El formato más grande de todos los tiempos
La edición de 2026 también pasará a la historia por ser la primera con 48 selecciones y 104 partidos, dos estadísticas que establecen un nuevo estándar para la Copa del Mundo.
El formato anterior, vigente entre 1998 y 2022, reunía a 32 equipos y contemplaba 64 encuentros.
La ampliación aprobada convirtió a la cita norteamericana en la de mayor dimensión desde su creación.
Más allá del campeón, la final pondrá el broche de oro a un evento que ya transformó los registros históricos.
El encuentro definirá si Argentina alcanza su ansiado cuarto título o si España consigue el segundo, mientras el torneo cerrará oficialmente como la edición más extensa, la de mayor asistencia acumulada y la más goleadora desde que existe la Copa del Mundo.