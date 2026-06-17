Los récords que Leo Messi logró en su debut en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Atahualpa Amerise - BBC News Mundo

Mientras muchos de sus contemporáneos ya se han retirado o han dejado de competir al máximo nivel, Lionel Messi sigue ampliando su colección de récords.

El capitán de Argentina, que el 24 de junio cumplirá 39 años, volvió a ser determinante este martes en el triunfo de Argentina ante Argelia en la primera ronda de la fase de grupos Mundial de 2026.

Messi firmó un triplete que, además de decidir el partido, le permitió seguir reescribiendo los libros de historia de la Copa del Mundo.

En sus seis participaciones mundialistas, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, ha acumulado números astronómicos en goles, asistencias, partidos disputados, premios individuales y longevidad competitiva.

Algunos de esos récords ya llevaban su nombre antes de este Mundial y otros los ha certificado o ampliado este martes, confirmando una trayectoria única en la historia del torneo más importante del fútbol.

Estos son siete récords destacados que Messi ha establecido en el Mundial.

Messi / Getty Images

1. Máximo goleador en la historia de los Mundiales junto con Klose

Con su triplete ante Argelia de este martes, Lionel Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó el récord histórico del alemán Miroslav Klose, que había permanecido en solitario en la cima desde Brasil 2014.

Por detrás de Messi y Klose aparecen nombres que durante años parecían inalcanzables: el brasileño Ronaldo Nazário, con 15 goles; y el francés Kylian Mbappé y el alemán Gerd Müller, con 14.

El astro argentino tiene varios partidos por delante para colocarse como número uno de esta clasificación, si bien Mbappé le sigue de cerca.

2. Dos décadas marcando en los Mundiales

El olfato goleador de Messi ante Argelia también le permitió establecer varios récords relacionados con la longevidad.

El primero es el mayor tiempo transcurrido entre el primer y el último gol de un futbolista en la historia de la Copa del Mundo.

Su estreno goleador llegó el 16 de junio de 2006, contra Serbia y Montenegro en Alemania, y su gol más reciente lo logró exactamente 20 años después, el 16 de junio de 2026, frente a Argelia.

Messi tras su gol contra Serbia en 2006. / Getty Images

Este último partido lo convirtió, además, en el jugador más veterano en marcar un hat-trick en un Mundial: con 38 años y 357 días, superó las marcas anteriores y se situó como el primer futbolista cercano a los 39 años en anotar tres goles en un encuentro del torneo.

Messi también pasó a ser el futbolista argentino de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo.

El récord absoluto de longevidad goleadora sigue perteneciendo al camerunés Roger Milla, quien anotó en Estados Unidos 1994 con 42 años y 39 días.

3. Récord de goles + asistencias

Más allá de los goles que marca, Messi también ha dejado su huella como asistente.

Con 16 goles y 8 asistencias en 27 partidos, acumula 24 participaciones directas en goles en los Mundiales, más que cualquier otro futbolista en la historia del torneo.

Con esa cifra superó el registro de Pelé, que participó en 21 goles gracias a sus 12 tantos y 9 asistencias.

Pelé sigue ostentando el récord de asistencias con 9, una más que Messi. / Getty Images

Detrás aparecen otros grandes goleadores históricos como Miroslav Klose (19 participaciones: 16 goles y 3 asistencias), Ronaldo Nazário (19 participaciones: 15 goles y 4 asistencias) y Gerd Müller (19 participaciones: 14 goles y 5 asistencias).

Sus ocho pases de gol lo sitúan también como el segundo máximo asistente de la historia de los Mundiales, solo por detrás de Pelé, que conserva el récord con nueve.

4. Más goles desde fuera del área

Una de las especialidades de Messi es marcar desde media y larga distancia.

Tanto es así que se ha convertido en el futbolista con más goles anotados desde fuera del área en la historia de la Copa del Mundo.

Con seis tantos desde fuera del área superó el récord que durante décadas había pertenecido al brasileño Roberto Rivelino, autor de cinco en los Mundiales que disputó entre 1970 y 1978.

5. Más veces Jugador del Partido

En sus seis participaciones mundialistas, Messi no solo ha acumulado goles, asistencias y partidos: también ha sido más veces que cualquier otro el jugador más destacado en encuentros de la Copa del Mundo.

Tras su actuación ante Argelia en el debut de Argentina en 2026, el capitán argentino alcanzó las 12 distinciones como Jugador del Partido (Player of the Match), ampliando un récord que ya le pertenecía desde el Mundial de Qatar 2022.

Messi ya superó este récord en Qatar 2022. / Getty Images

Antes de esta edición había acumulado 11 premios, una cifra sin precedentes en la historia del torneo.

Sus reconocimientos se reparten entre cinco Mundiales: uno en Sudáfrica 2010, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, cinco en Qatar 2022 y uno más en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El premio fue introducido por la FIFA en 2002 y desde 2010 se decide mediante votación de los aficionados durante los encuentros.

6. Más partidos en la historia de los Mundiales

La longevidad de Messi en la Copa del Mundo también se refleja en el número de encuentros disputados.

Con su participación en el Mundial de 2026, el argentino alcanzó los 27 partidos, más que cualquier otro futbolista en la historia del torneo.

La marca le permitió superar definitivamente al alemán Lothar Matthäus, que había establecido el anterior récord con 25 encuentros entre 1982 y 1998.

Además, el argentino comparte otro récord histórico: el de mayor número de victorias en partidos de la Copa del Mundo.

Con 17 triunfos en tiempo reglamentario o prórroga —sin contabilizar las tandas de penales— igualó la marca del alemán Miroslav Klose, campeón con Alemania en 2014.

Messi ha jugado más partidos de Copa del Mundo que cualquier otro jugador. / Getty Images

7. Participación en seis Mundiales (récord compartido)

La presencia de Messi en el Mundial de 2026 le permitió alcanzar otro hito reservado a muy pocos jugadores: disputar seis ediciones de la Copa del Mundo.

Su recorrido comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Ningún futbolista había logrado alcanzar esa cifra antes de esta edición.

Sin embargo, el récord es compartido: el portugués Cristiano Ronaldo también llegó a seis Mundiales al participar igualmente en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

A ellos se sumó el mexicano Guillermo Ochoa, incluido en seis convocatorias mundialistas consecutivas con su selección, si bien en las dos primeras (2006 y 2010) fue suplente y no llegó a disputar minutos de juego.

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