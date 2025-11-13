Los resultados competitivos en los Juegos Centroamericanos 2025

Exclusivo Suscriptores

La delegación del Comité Olímpico de Panamá (COP) participó en los XII Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala con 509 atletas (la delegación total fue de 647 personas, incluyendo oficiales y entrenadores, según datos extraoficiales), la más numerosa en atletas de toda la historia de estos juegos.

Esa delegación de deportistas compitió en 36 de los 42 deportes incluidos en el programa y ocupó el tercer lugar en el total de medallas obtenidas, con 57 de oro, 55 de plata y 68 de bronce, para un total de 180 medallas. Guatemala, que ocupó el primer lugar, nos superó con 142 medallas de oro.

En el medallero global de todos esos juegos superamos solo a Honduras y Belice, lo que demuestra un estancamiento de nuestro deporte en este primer nivel del ciclo olímpico.

De estos juegos recién finalizados se deberá conocer en cuáles deportes no participamos y la razón; igualmente, en qué pruebas de cada deporte se compitió, en cuáles no y por qué. Hay que recordar que en deportes como atletismo y natación hay innumerables pruebas, y en otras modalidades existen diferentes categorías de peso corporal. Ello nos ayudará a determinar si esta delegación participó con equipos que compitieron en todas las categorías de las diferentes modalidades deportivas o no.

Igualmente, debe conocerse cómo se realizó la selección de los atletas panameños para su participación en esta justa; es decir, si fue producto de competencias distritales, provinciales, nacionales, colegiales o qué método se empleó.

Lo anterior debe ser conocido y público si queremos que los ciudadanos tengamos una visión clara y objetiva de la actual situación de la “estructura” deportiva de nuestro país, para poder diseñar una estrategia pertinente con objetivos realizables a corto, mediano y largo plazo. El dinero que aporta el Gobierno Nacional, por intermedio de Pandeportes, es de todos los panameños, ¿o no?

Empecemos a analizar resultados. En los anteriores XI Juegos Centroamericanos, realizados en Nicaragua en 2017 (ocho años antes), la delegación del Comité Olímpico de Panamá participó con 373 atletas. En esos juegos se compitió en 28 deportes y la delegación del COP participó en 26 de ellos, obteniendo 41 medallas de oro, 55 de plata y 69 de bronce, para un total de 165 medallas.

Pero en los IX juegos celebrados en 2010 en Panamá se obtuvo un total de 211 medallas, de las cuales 58 fueron de oro, 78 de plata y 75 de bronce.

Para un análisis completo, serio y objetivo se deberá conocer cuánto aportaron en dinero los Gobiernos panameños a cada una de esas delegaciones. También se debe examinar cómo se conquistaron en Guatemala las medallas; es decir, cuántos competidores había en cada prueba donde se obtuvo medallas, y en los deportes de marca se deberá conocer los tiempos.

El Instituto Panameño de Deportes tiene una Dirección Técnica y de Deportes, con personal bien calificado, que puede hacer un análisis de resultados y confeccionar un informe que debiera ser entregado al Presidente de la República y hacerse público para conocimiento del país y de aquellos periodistas que se manifiestan sobre el deporte.

Lo único que no es aceptable —por parte de sectores ajenos a la máxima institución deportiva del país— es manipular resultados, vender falsas expectativas y no hacer análisis serios de nuestras participaciones deportivas, proclamando actuaciones exitosas donde no las hay. Con ello se hace algo peor: intentar engañar al país y a nuestros propios atletas con fines aviesos.

Desde luego, felicitamos a todos los atletas participantes en los pasados Juegos Centroamericanos por su esfuerzo y dedicación.

El autor es abogado.