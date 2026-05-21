Los rivales de Panamá: Catar, Grecia y Egipto en el Mundial Sub-17 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá ya conoce el camino que recorrerá en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, luego del sorteo realizado este jueves y que ubicó al conjunto dirigido por Felipe Baloy en el Grupo A junto a la anfitriona Catar, además de Egipto y Grecia.

Será la quinta participación mundialista para Panamá en la categoría Sub-17, en un torneo que arrancará el próximo 19 de noviembre y que formará parte del nuevo formato anual aprobado por la FIFA. El organismo rector decidió modificar la periodicidad del campeonato, que anteriormente se disputaba cada dos años, y estableció a Catar como sede fija entre 2025 y 2029.

La escuadra panameña aseguró su clasificación tras dominar sin complicaciones el grupo B del Premundial de Concacaf, celebrado en el estadio Estadio Rommel Fernández. El elenco nacional venció a Nicaragua, Anguila y Dominica, mientras que Guadalupe no se presentó a competir en la llave.

Panamá tiene antecedentes importantes en la competición. Bajo la dirección de Jorge Dely Valdés clasificó a las ediciones de México 2011 y Emiratos Árabes Unidos 2013. Más adelante regresó al certamen con Mike Stump rumbo a Indonesia 2023 y posteriormente con Leonardo Pipino para la edición de 2025.

La mejor actuación histórica de Panamá en la categoría llegó precisamente en México 2011, cuando la selección alcanzó los octavos de final.

Los rivales

En cuanto a sus rivales, Catar disputará el torneo como país anfitrión y llegará a su novena participación mundialista. Su mejor resultado fue el cuarto lugar conseguido en 1991.

Egipto, por su parte, jugará su cuarta Copa Mundial Sub-17. Los africanos avanzaron tras terminar segundos del grupo A en el campeonato continental, solo por detrás de Marruecos, resultado que les permitió mantenerse con vida en el torneo africano que todavía se desarrolla en territorio marroquí. Su actuación más destacada fue alcanzar los cuartos de final en 1987.

Grecia será una de las siete selecciones debutantes del campeonato. Los europeos lograron el boleto luego de finalizar segundos del grupo A3 del clasificatorio de UEFA, únicamente superados por Montenegro, y avanzar como una de las mejores segundas posiciones.