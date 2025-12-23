Los Santos apuesta a sus brazos para competir en el Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La novena juvenil de Los Santos llegará al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con una idea clara: apoyarse en la fortaleza de sus brazos para avanzar lo más lejos posible en el torneo que arrancará el próximo 3 de enero. Con una rotación profunda, a pesar de la ausencia de José Serva, los santeños buscan ser protagonistas desde el primer día.

En la edición anterior, Los Santos mostró competitividad en la ronda regular, aunque su camino se detuvo en la serie de 8 tras caer en cinco partidos ante Chiriquí. A pesar de la eliminación, el desempeño colectivo dejó bases importantes para el nuevo campeonato.

Los Santos se despidió del Béisbol Juvenil 2025 con 16 victorias y 11 derrotas. Archivo

Este será el segundo año de Concepción Rodríguez como director de la novena juvenil. En 2025, el estratega firmó una marca de 15 victorias y 7 derrotas en la fase regular, finalizando a solo dos juegos del líder y eventual bicampeón Coclé. La continuidad en el cargo es vista como un punto a favor para un equipo que busca confiar en el proceso.

Los Santos, una de las novenas con mayor tradición en la categoría juvenil, se coronó en las temporadas 1975, 1976, 1977, 1983, 1984 y 2019.

El pasado 19 de diciembre se dio a conocer el roster de 25 peloteros, que incluye los refuerzos Brandy Mendoza, Juan Mario Correa, Nicolás Vergara y Jhostin Vásquez. La baja más sensible será la del lanzador José Serva, quien firmó contrato profesional con los Cachorros de Chicago, dejando un vacío significativo en la rotación.

Para el juego inaugural, el equipo apostará por el derecho Mendoza, quien terminó la temporada con cinco victorias sin derrotas en seis aperturas, además de una efectividad de 2.43, con 32 ponches en 29.2 entradas trabajadas.

Concepción Rodríguez da indicaciones a los jugadores con miras al Béisbol Juvenil 2026. Cortesía

Los santeños iniciarán la nueva temporada con el Clásico de Azuero. Cortesía

En la ofensiva, Darían García aparece como el principal referente. El jugador aspira a obtener una beca en Chipola College, en el estado de Florida, institución donde se formó el grandes ligas santeño José “Chema” Caballero.

El departamento de prensa y estadística de la Fedebeis también destaca a los lanzadores David Rodríguez, Carlos Gaitán y al zurdo Franklyn Cárdenas, bajo la supervisión del coach de pitcheo Andy Hernández.

Los santeños abrirán la temporada con el Clásico de Azuero, recibiendo a Herrera en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández. Posteriormente, afrontarán una gira que incluye visitas a Puerto Armuelles, David, Changuinola y Santiago. La ronda regular concluirá el 28 de enero, con seis partidos programados antes del inicio de la Ronda de 8, reservada para los mejores clasificados.