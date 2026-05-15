Los Santos y Panamá Oeste disputarán la final del Campeonato sub-12 de béisbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ambos equipos, líderes del Grupo A en la ronda regular, disputarán el título este sábado desde las 9:00 a.m.

La final del Campeonato Nacional Sub-12 de Béisbol 2026 ya tiene protagonistas. Las novenas de Los Santos y Panamá Oeste ganaron sus respectivos compromisos este viernes en el MVP Sport City y ahora disputarán el título nacional en un duelo entre dos equipos que han sabido responder en los momentos decisivos.

Los Santos aseguró su clasificación tras imponerse 1-0 sobre Chiriquí en un partido cerrado, donde una sola carrera terminó marcando la diferencia. Leonel Cano anotó en la primera entrada luego de un imparable productor de Eynar de León, quien también negoció base por bola en su último turno.

Desde el montículo, Christian Cedeño trabajó cinco episodios, permitió tres imparables y ponchó a cinco bateadores para apuntarse la victoria. El derrotado fue Viktor Pittí, quien toleró una carrera y otorgó tres bases por bola en dos entradas. Chiriquí llegó invicto a la semifinal y su derrota de este viernes significó su eliminación.

Los Santos llega a la final luego de terminar la ronda regular en el segundo puesto del grupo A (récord 3-2). Cortesía: Fedebeis

En la otra semifinal, Panamá Oeste derrotó 2-0 a Panamá Metro gracias a un ataque oportuno en la parte baja de la segunda entrada. Gerald De la Cruz y Lucas Gutiérrez anotaron las carreras del encuentro, impulsadas por imparables de Yamir Minto y Axel Domínguez.

Alams Rodríguez lideró la victoria desde la lomita con una salida de cinco entradas, dos hits permitidos y ocho ponches. Por Metro, Axel Valdés cargó con la derrota tras recibir cinco imparables y dos carreras en cuatro episodios.

Ahora, los dos mejores equipos del Grupo A de la ronda regular volverán a verse las caras por el campeonato. Panamá Oeste, que terminó primero con marca de 4-1, y Los Santos, segundo con récord de 3-2, disputarán la gran final este sábado a las 9:00 a.m. en el MVP Sport City de Cerro Viento.

En el enfrentamiento del pasado lunes, el equipo de Panamá Oeste venció 7-3 a Los Santos. En aquel duelo, los Vaqueritos marcaron el paso con cuatro carreras en el primer episodio y una más en el segundo. La reacción santeña llegó con las tres carreras en el cuarto capítulo pero no fue suficiente. Abdel Gibbs fue la pieza clave con tres imparables, dos carreras y tres empujadas.