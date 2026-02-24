Panamá, 24 de febrero del 2026

    NBA

    Los Spurs asaltan Detroit y ponen en aviso a la NBA

    Con su victoria en Detroit, los Spurs suman nueve consecutivas, su mejor racha en siete años. San Antonio (41-16) son segundos en el Oeste a solo 2,5 victorias de los Thunder (44-14).

    EFE
    Los Spurs asaltan Detroit y ponen en aviso a la NBA
    Victor Wembanyama tapa una canasta del rival en la victoria de los Spurs contra los Pistons. Foto: San Antonio Spurs

    Los San Antonio Spurs asaltaron este lunes el Little Caesars Arena de Detroit al derrotar por 103-114 a los Pistons, el equipo más en forma de la liga, y dieron un golpe sobre la mesa en la carrera por el título.

    Los Lakers ganan contra Clippers y los Nuggets arrollan a los Blazers con 157 puntos

    Era la primera vez esta temporada que se veían las caras Pistons y Spurs, primero y tercero en porcentaje de victorias en la NBA, y que volverán a enfrentarse el próximo 5 de marzo, esta vez en San Antonio.

    Los Spurs han ganado cinco de los seis duelos disputados ante los líderes del Oeste y del Este, los Oklahoma City Thunder (4 de 5) y los Detroit Pistons (1 de 1).

    Devin Vassell lideró a los Spurs en ataque con 28 puntos, después de empezar el partido con tres triples seguidos de tres intentos. Victor Wembanyama terminó con 21 puntos y 17 rebotes, mientras que Julian Champagnie aportó 17 puntos y Stephon Castle con 16.

    Los Spurs se hicieron fuertes en defensa, con 8 robos, 11 tapones y forzando 15 pérdidas de los Pistons, de las que sacaron 21 puntos que terminaron marcando la diferencia en el marcador.

    Solo Wembanyama fue responsable de 6 de los 11 tapones de San Antonio. El francés, de hecho, lidera la NBA en tapones esta temporada con 121, pese a haberse perdido 14 partidos por lesión.

    Para los Pistons, Jalen Duran firmó 25 puntos y 14 rebotes y fue clave en la segunda mitad para mantener a Detroit con vida; Cade Cunningham se quedó en 16 puntos, tras un nefasto 5 de 26 en tiros de campo (19,2 %), incluyendo un 2 de 9 en triples.

    Cunningham jugó todo el partido con Castle y Wembanyama encima.

    Pese a su superioridad en la pintura (62-44 para Detroit), los Pistons sucumbieron desde el perímetro con un 7 de 36 en triples (19,4 %) por un 18 de 40 (45 %) de los Spurs.

    Con su victoria en Detroit, los Spurs suman nueve consecutivas, su mejor racha en siete años. San Antonio (41-16) son segundos en el Oeste a solo 2,5 victorias de los Thunder (44-14).

    Además, cortaron la racha de seis triunfos con la que llegaban los Pistons (42-14), que siguen líderes en el Este con mucho margen sobre los Boston Celtics (37-19), pero que pierden con esta derrota su condición de equipo con mejor porcentaje de victorias.

    EFE

    Agencia de noticias


