Los Thunder aplastan a los Suns y vuelven a Las Vegas imponiendo miedo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Oklahoma City Thunder propinaron este miércoles una paliza monumental por 138-89 a los Phoenix Suns en los cuartos de final de la NBA Cup, un auténtico golpe de autoridad para volver por segundo año a Las Vegas.

Cuarenta y nueve puntos de ventaja en una eliminatoria de Copa, la mayor paliza de la temporada en la NBA.

Los vigentes campeones igualaron así el mejor inicio de temporada de la historia de la NBA, el de los Golden State Warriors de la campaña 2015-16, con un balance de 24-1 en sus primeros 25 partidos.

Thunder chasing history through 25 games:



'25-26 Thunder: 24-1

'15-16 Warriors: 24-1

'95-96 Bulls: 23-2 pic.twitter.com/XfTBtrgZXO — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 11, 2025

Los Thunder esperan en las semifinales del Oeste al ganador del duelo entre los Lakers y los San Antonio Spurs, que se disputa a continuación en Los Ángeles.

Oklahoma City cerró el tercer cuarto con un colchón de 38 puntos (110-72) y Mark Daigneault decidió mandar al banquillo a todos sus titulares para los últimos 12 minutos.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 28 puntos y 8 asistencias. Chet Holmgren aportó 24 puntos y 8 rebotes.

Shai cumplió así 96 partidos seguidos con 20 puntos o más, a 30 de la histórica marca de Wilt Chamberlain, vigente desde 1963.

Shai Gilgeous-Alexander tonight



28 PTS

11-15 FG

3-4 3PT

3-3 FT

8 AST

2 STL

1 BLK

+43

27 MIN pic.twitter.com/g4R3mcHT6g — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) December 11, 2025

Todos los titulares de Oklahoma City acabaron la noche entre el 50 y el 80 % en acierto, con un descomunal 73,3 % de Gilgeous-Alexander y un 69,2 % de Holmgren.

“Nos exigimos mucho. Lo más importante es seguir mejorando. No importa dónde estemos hoy: queremos ser mejores mañana. Y, bueno, también hay un poco de dinero en juego, así que hoy nos levantamos con el pie derecho”, dijo después del partido Gilgeous-Alexander.

Baño de sangre en Oklahoma

Prácticamente invencibles desde que ganaron su primer anillo, los Thunder se tomaron esta eliminatoria de NBA Cup como el escenario ideal para mandar un mensaje intimidante: su reinado no está en discusión.

No dieron ni una oportunidad a los Suns —siempre a remolque en el marcador— y pusieron tierra de por medio desde el primer cuarto, castigando a Phoenix a triples y con un acierto estratosférico desde todas las posiciones de la cancha.

defending NBA champion Oklahoma City Thunder is now 24-1 after blasting Phoenix, 128-89, in quarterfinals of NBA Cup. thunder has outscored opponents by average of 17.4 points. — Dick Weiss (@HoopsWeiss) December 11, 2025

Con un parcial de 14-2 se pusieron 36-16 en el primer cuarto. El segundo cuarto lo cerraron con otro parcial de 20-6 para el 74-48.

Los Thunder cerraron el primer tiempo con cuatro triples seguidos. Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort por partida doble y Jalen Williams sobre la bocina. Absolutamente desmoralizador.

Al descanso, los Thunder llevaban un 60,5 % en tiros de campo (26 de 46), incluido un 68,4 % en triples (13 de 19).

Un parcial de 6-0 para iniciar el tercer cuarto dejó claro que no iban a permitir sorpresas en el segundo tiempo. Ampliaron su ventaja hasta un +43 (105-62) a poco de cerrar el cuarto, una masacre en un partido de este calibre.

Los suplentes no se quedaron atrás: Daigneault les dio las riendas en el último cuarto y ampliaron el colchón hasta un máximo de +53 (138-85) a poco menos de dos minutos del final.

Ousmane Dieng y Branden Carlson aportaron 11 puntos cada uno en ese tramo final.

Hoy, los Thunder impusieron miedo de cara a la final a cuatro en Las Vegas. Finalistas el año pasado ante los Milwaukee Bucks, será muy difícil que esta vez se les escape el título.