Los Thunder ponen pie y medio en las Finales de la NBA

Los Oklahoma City Thunder lograron este lunes un trascendental triunfo por 128-126 en el campo de los Minnesota Timberwolves para tomar ventaja 3-1 en las finales de la Conferencia Oeste y colocarse a una sola victoria de sus primeras Finales NBA desde 2012.

Los Thunder tendrán su primera bola de partido este miércoles en Oklahoma City, e incluso de perder ese encuentro y el siguiente en Minnesota, tendrían una nueva opción en el hipotético séptimo, de nuevo en casa.

Tienen viento a favor los Thunder, contra unos Wolves que nunca han remontado un 1-3 en una serie de playoffs en los cuatro precedentes.

El MVP Shai Gilgelous Alexander logró la mejor actuación de su carrera en los playoffs con 40 puntos (13 de 30 en tiros de campo), nueve rebotes y diez asistencias. Conectó doce de sus catorce libres, incluido un cinco de seis en los últimos segundos que terminaron siendo clave para defender la ventaja.

Jalen Williams también brilló con 34 puntos, tres rebotes, cinco asistencias y tres robos, con seis triples. Chet Holmgren aportó 21 puntos, siete rebotes y tres tapones. El nativo de Minneapolis fue protagonista en el tramo final del duelo con un gran tapón a Jaden McDaniels.

La defensa de OKC desactivó a un Anthony Edwards que no pasó de los 16 puntos (5 de 13 en tiros de campo y 1 de 7 en triples) y a un Randle que solo metió cinco (1 de 7 en tiros de campo y 0 de 3 desde el arco).

Jaden McDaniels firmó 22 puntos y el banquillo de los Wolves se lució con 64 puntos en total, por los 27 de los Thunder, pero cada vez que los locales intentaron remontar, OKC encontró respuestas.

Reacción de orgullo de OKC

Reaccionaron con orgullo los Thunder tras la humillación del último sábado, cuando perdieron por 42 puntos de diferencia, y lo hicieron llevados de la mano por Gilgeous Alexander y Jalen Williams, quienes rozaron la perfección en el primer período con trece puntos cada uno.

Gilgeous Alexander llevaba ya 21 puntos al descanso, Willams sumaba quince y Holmgren, diez, para OKC, que rozó el 50 % de acierto en tiros. Los Thunder se llevaron a los vestuarios una ventaja de ocho puntos tras un agresiva actuación en los dos lados de la pista.

Las dificultades de los Wolves se resumían con la modesta actuación de Edwards, que tan solo tomó dos tiros (1 de 2) y solo llevaba cuatro puntos al descanso. Julius Randle, que también había ofrecido un recital en el triunfo del tercer período, tampoco lo pasó bien y no pasó de los cinco puntos.

Si los Wolves no se descolgaron del marcador fue mérito de su banquillo, que aportó 30 de los 57 puntos del equipo en la primera mitad. Nickeil Alexander Walker brilló desde el arco, con un tres de tres saliendo del banquillo.

Minnesota se aferró a sus opciones y volvió a equilibrar el choque con un buen comienzo de tercer cuarto, en el que selló un parcial de 10-2 para colocarse a un punto, antes de igualar en el 79-79. Sin embargo, con un Gilgeous Alexander contundente, OKC cerró el período al alza y una gran entrada del MVP dio cinco puntos de ventaja a los visitantes en el 85-90.

