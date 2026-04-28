Los Thunder sentencian a los Suns y esperan a los Lakers

Los Oklahoma City Thunder sentenciaron este lunes 4-0 la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ del Oeste de la NBA con un 122-131 en el campo de los Phoenix Suns y esperan en segunda ronda con toda probabilidad a Los Ángeles Lakers, que mandan 3-1 en la eliminatoria contra los Houston Rockets.
Had to show all the angles on this one 🎥— OKC THUNDER (@okcthunder) April 28, 2026
Your @OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/1NjKdIPkhq
Los vigentes campeones superaron la primera ronda por la vía rápida. No desperdiciaron la primera bola de partido este lunes en el Mortgage Matchup Center de Phoenix y cerraron una serie dominada con asombrosa autoridad.
Es el tercer año consecutivo en el que los Thunder superan la primera ronda con un 4-0. El curso pasado arrollaron a los Memphis Grizzlies y el anterior, a los New Orleans Pelicans.
El MVP Shai Gilgeous Alexander llevó de la mano a los Thunder con 31 puntos (10 de 17 en tiros de campo) y ocho asistencias, apoyado por 24 puntos y doce rebotes de Chet Holmgren.
SGA STARRED IN THE SERIES-CLINCHER!— NBA (@NBA) April 28, 2026
⛈️ 31 PTS
⛈️ 8 AST
Thunder advance to Round 2.
Will play winner of HOU/LAL. pic.twitter.com/QwsHf96jsu
Ajay Mitchell contribuyó con 22 puntos y Isaiah Hartenstein aportó 18 para unos Thunder que lanzaron con un 54 % de acierto en tiros de campo y con un 50 % en triples (17 de 34).
No dieron opción a los Suns, un equipo que llegó a la primera ronda de los ‘playoffs’ tras jugar dos partidos del ‘play-in’.
Los Suns también estuvieron por arriba del 50 % en tiros (48 de 90). Devin Booker fue el líder anotador con 24 puntos, Jalen Green y Dillon Brooks metieron 23 cada uno y Collin Gillespie anotó 20.
🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆— NBA (@NBA) April 28, 2026
▪️ @OrlandoMagic take 3-1 series lead
▪️ @okcthunder advance to Round 2
▪️ @nuggets win Game 5 at home
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