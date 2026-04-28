Los Thunder sentencian a los Suns y esperan a los Lakers

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Oklahoma City Thunder selló la barrida ante los Phoenix Suns con 31 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, apoyado por el doble-doble de Chet Holmgren (24 puntos y 12 rebotes)

Los Oklahoma City Thunder sentenciaron este lunes 4-0 la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ del Oeste de la NBA con un 122-131 en el campo de los Phoenix Suns y esperan en segunda ronda con toda probabilidad a Los Ángeles Lakers, que mandan 3-1 en la eliminatoria contra los Houston Rockets.

Had to show all the angles on this one 🎥



Your @OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/1NjKdIPkhq — OKC THUNDER (@okcthunder) April 28, 2026

Los vigentes campeones superaron la primera ronda por la vía rápida. No desperdiciaron la primera bola de partido este lunes en el Mortgage Matchup Center de Phoenix y cerraron una serie dominada con asombrosa autoridad.

Es el tercer año consecutivo en el que los Thunder superan la primera ronda con un 4-0. El curso pasado arrollaron a los Memphis Grizzlies y el anterior, a los New Orleans Pelicans.

El MVP Shai Gilgeous Alexander llevó de la mano a los Thunder con 31 puntos (10 de 17 en tiros de campo) y ocho asistencias, apoyado por 24 puntos y doce rebotes de Chet Holmgren.

SGA STARRED IN THE SERIES-CLINCHER!



⛈️ 31 PTS

⛈️ 8 AST



Thunder advance to Round 2.

Will play winner of HOU/LAL. pic.twitter.com/QwsHf96jsu — NBA (@NBA) April 28, 2026

Ajay Mitchell contribuyó con 22 puntos y Isaiah Hartenstein aportó 18 para unos Thunder que lanzaron con un 54 % de acierto en tiros de campo y con un 50 % en triples (17 de 34).

No dieron opción a los Suns, un equipo que llegó a la primera ronda de los ‘playoffs’ tras jugar dos partidos del ‘play-in’.

Los Suns también estuvieron por arriba del 50 % en tiros (48 de 90). Devin Booker fue el líder anotador con 24 puntos, Jalen Green y Dillon Brooks metieron 23 cada uno y Collin Gillespie anotó 20.