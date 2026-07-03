Los triples sostienen la ilusión mundialista de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección nacional, que busca su primer Mundial en 20 años, convirtió 13 triples, liderados por Lindo Jr. y Gaskins.

La selección de Panamá encontró en el tiro de tres puntos la fórmula perfecta para derrotar este jueves 83-70 a Cuba en la Arena Roberto Durán y asegurar su tercera clasificación consecutiva a la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2027.

El conjunto dirigido por Nelson Colón, que busca su primer boleto mundialista en 20 años, firmó su mejor noche desde el perímetro en todo el clasificatorio, al convertir 13 de 34 intentos para un 38.2 % de efectividad, el porcentaje más alto de las cinco jornadas disputadas.

Hasta ahora, Panamá había lanzado para 14.3 % (4 de 28) en la derrota ante Uruguay en noviembre, 39.1 % (9 de 23) en la revancha disputada en Montevideo, 36.4 % (12 de 33) frente a Cuba en febrero y 27.3 % (6 de 22) en la visita a Argentina.

Los 13 triples estuvieron repartidos entre seis jugadores. Ricky Lindo Jr. y Trevor Gaskins encabezaron la producción con cuatro conversiones cada uno. Iverson Molinar agregó dos, mientras que Justin Quintero, Bryan Anderson y Eric Romero aportaron uno por cabeza.

El coach de Panamá, Nelson Colón sostiene el balón durante un partido contra Cuba. LP/Carlos Vidal

La producción exterior fue determinante para una selección panameña que no dominó varios de los principales renglones estadísticos. Cuba terminó con más puntos tras pérdidas de balón, más unidades al contragolpe, más puntos de segunda oportunidad, mayor producción en la pintura y una mejor contribución de su banca. Sin embargo, la diferencia estuvo en la capacidad de Panamá para castigar los espacios abiertos desde la línea de tres.

Los parciales de 20-15, 24-20, 17-17 y 22-18 reflejaron que Panamá supo administrar la ventaja durante toda la segunda mitad para conseguir un triunfo por 13 puntos, el más amplio desde el 94-68 sobre Paraguay en febrero de 2025, durante las eliminatorias de la AmeriCup.

Aquella noche, con más ventaja, Panamá encestó 11 triples convertidos, tres de ellos por Jhivvan Jackson, una de las ausencias más sensibles del equipo nacional en esta ventana clasificatoria.

Nelson Colón aseguró que el juego moderno exige aprovechar el tiro exterior y destacó la confianza con la que ejecutó su equipo.

“El triple es una de las armas más importantes del juego hoy. Con este grupo fuimos más eficientes detrás de la línea. Trevor tuvo una buena noche, Justin aportó, Bryan vino del banco, Romero aportó y Ricky tuvo una noche espectacular. Son jugadores que nos permiten jugar rápido, atacar y crear oportunidades para encontrar tiros abiertos de tres”, explicó el entrenador.

Ricky Lindo Jr. con la posesión del balón. LP/Carlos Vidal

El técnico también resaltó la fortaleza mental de sus dirigidos para mantenerse enfocados durante todo el encuentro.

“Esto es un juego emocional. Vamos a cometer errores y fallar tiros, pero la mentalidad tiene que ser estar listos para la próxima jugada. Hoy vi a mi grupo enfocado, sin bajar la cabeza y dispuesto a seguir peleando en cada posesión.”

La selección disputará por tercera ocasión consecutiva la fase final de las eliminatorias mundialistas, luego de no lograr avanzar al Premundial rumbo a España 2014. Desde entonces, el quinteto nacional ha conseguido instalarse entre los mejores de América en los procesos clasificatorios hacia China 2019, Filipinas-Japón-Indonesia 2023 y ahora Catar 2027.

La victoria también fortaleció el dominio reciente sobre Cuba. Fue apenas el octavo triunfo panameño en 22 enfrentamientos históricos, pero cinco de esas ocho victorias han llegado en los últimos seis partidos entre ambas selecciones.