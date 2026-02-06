Los Vaqueros de Panamá Oeste avanzan a la semifinal del campeonato Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto de Dimas Ponce se une a Coclé como los dos equipos en avanzar a esta etapa del certamen.

Panamá Oeste se clasificó a la semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tras derrotar 8-2 a Herrera, en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo.

Con esta victoria, los Vaqueros se consolidaron como uno de los dos primeros equipos en avanzar a la siguiente fase del torneo.

El lanzador Joshua Martínez se llevó la victoria tras ofrecer una destacada actuación en el montículo, en la que lanzó siete sólidas entradas, permitió cinco imparables, dos carreras, ponchó a 10 bateadores y concedió dos bases por bolas.

La derrota fue para Emanuel Herrera, quien permitió seis imparables y seis carreras en 4.2 entradas de trabajo.

Aunque recetó 12 ponches, Herrera no pudo frenar la ofensiva de los Vaqueros y otorgó dos bases por bolas.

La ofensiva de Panamá Oeste estuvo liderada por Mario Villalobos, quien conectó de 3-1, con tres carreras remolcadas, destacando su capacidad para aportar en momentos clave.

Por su parte, en el equipo de Herrera, Juan Arosemena fue el jugador más destacado, al batear de 4-1 y con una carrera producida.

Con este resultado, los Vaqueros se unen a los equipos clasificados para la semifinal, consolidando su buen rendimiento en la competencia.

Panamá Metro está a un paso

En otro resultado relevante, Panamá Metro quedó a un triunfo de alcanzar la semifinal al vencer 6-3 a Panamá Este en el sexto juego de la serie de ocho, jugado en el estadio Rod Carew.

El receptor Pablo Arosemena fue clave en el triunfo de los metropolitanos, al conectar de 4-1, con tres carreras remolcadas y una anotada.

Por los Potros, Diego Caicedo destacó al batear de 1-1, con una carrera empujada.

El próximo partido entre Metropolitanos y Potros se jugará este sábado 7 de febrero en el Estadio Rod Carew, a las 7:00 p.m., donde los metropolitanos buscarán el triunfo que los clasifique a la semifinal.