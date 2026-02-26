Serie final: Los Vaqueros derrotan por abultamiento 18-1 a Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El equipo dirigido por Dimas Ponce ganó de local los dos primeros partidos de la serie final, que se juega al mejor de siete partidos.

La novena de Panamá Oeste mostró disciplina y poder a la ofensiva al derrotar por abultamiento de carreras 18-1 a Chiriquí, en seis entradas, y tomar ventaja de 2-0 en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Los Vaqueros marcaron el ritmo desde el primer episodio. Maikel Nieto anotó la primera carrera tras un elevado al jardín izquierdo, mientras que Edward Delgado conectó sencillo al jardín central para remolcar a Aranda y colocar el juego 2-0.

En el segundo capítulo, la ofensiva del Oeste explotó. Luis Aranda recibió pelotazo con las bases llenas para empujar la cuarta anotación.

El descontrol del lanzador chiricano fue clave, ya que permitió la quinta carrera del encuentro. La sexta llegó tras un lanzamiento fuera de la zona que facilitó a Mildner Nieto anotara desde la tercera, también con las bases congestionadas.

La séptima rayita se produjo en una jugada de selección, luego de un doble play ejecutado por la defensa chiricana.

Esto no evito que Chiriquí luchara y descontó el marcador en el cuarto inning con un cuadrangular solitario de Abdiel Hernández por todo el jardín central, un largo batazo que puso el 7-1 momentáneo.

Sin embargo, los Vaqueros siguieron ampliando la diferencia en el quinto capítulo. Juan Caballero disparó doblete por el jardín derecho para impulsar la octava. La novena anotación llegó tras un mal tiro del campocorto a la inicial, lo que permitió que el corredor desde la tercera base anotara sin oposición.

En el sexto tramo, los chiricanos trataron de volver al anotar, tras llenar las bases. Pero el serpentinero Joshua Martínez logró salir de un momento complicado al ponchar a un rival con las bases llenas. Los rivales le habían conectado tres imparables consecutivos después de dos outs.

La estocada final llegó en ese mismo sexto episodio, cuando los Vaqueros fabricaron ocho carreras para sentenciar el encuentro 18-1, en una noche de dominio absoluto ofensivo y control desde el montículo.

Con este resultado, Panamá Oeste viaja al estadio Kenny Serracín para volver a medirse Chiriquí, en el tercer partido de la serie final.