Panamá, 06 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NBA

    Los Warriors doblegan a unos Lakers sin LeBron ni Doncic en el debut de Al Horford

    EFE
    Los Warriors doblegan a unos Lakers sin LeBron ni Doncic en el debut de Al Horford
    El máximo anotador de los angelinos fue Gabe Vincent, con 16 puntos. Bronny James, hijo de LeBron, aportó 5 en 22 minutos saliendo del banquillo. Tomada de NBA

    Los Golden State Warriors ganaron el domingo por 111-103 a unos Los Ángeles Lakers sin LeBron James ni Luka Doncic, en un partido de preparación previo al arranque de la temporada regular de la NBA, fijado el 21 de octubre.

    El partido del Chase Center vio el debut del veterano dominicano Al Horford con la camiseta de los Warriors, a los que llegó a sus 39 años tras dejar a los Boston Celtics.

    En los Lakers, JJ Redick salió con Gabe Vincent, Jake LaRavia, Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura y Deandre Ayton en su quinteto titular.

    LeBron sigue recuperándose de una irritación nerviosa en los glúteos y tiene el objetivo de estar listo para el debut de los Lakers en la temporada regular, fijado el 21 de octubre, precisamente contra los Warriors.

    Doncic no jugó por decisión técnica, mientras que Marcus Smart arrastra unas molestias físicas.

    El máximo anotador de los angelinos fue Gabe Vincent, con 16 puntos. Bronny James, hijo de LeBron, aportó 5 en 22 minutos saliendo del banquillo.

    En los Warriors, Steve Kerr lanzó a Steph Curry y a Jimmy Butler en su quinteto titular, completado por Brandin Podziemski, Moses Moody y Draymond Green.

    Curry brilló con un primer cuarto de once puntos y terminó con un total de catorce y dos asistencias en 14.56 minutos en pista. Butler aportó nueve puntos y cuatro rebotes, también en poco menos de quince minutos.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más
    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más