Los Wolves sentencian a los Warriors y regresan a las finales del Oeste

Los Minnesota Timberwolves sentenciaron este miércoles 4-1 la serie contra los Golden State Warriors con una victoria por 121-110 en casa que les dio el billete para las finales del Oeste por segunda temporada consecutiva, algo inédito en la historia de la franquicia.

El año pasado los Dallas Mavericks de Luka Doncic le negaron a los Wolves la clasificación a las Finales. Esta vez, el equipo de Anthony Edwards tendrá una nueva oportunidad tras dejar fuera de los ‘playoffs’ a unos Warriors incapaces de aguantar después de la lesión en los isquiotibiales sufrida por Steph Curry en el primer encuentro de la serie.

The Minnesota Timberwolves advance to the Western Conference Finals!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/qXNGOTLt6K — NBA (@NBA) May 15, 2025

La de este miércoles en el Target Center de Minneapolis fue la cuarta victoria seguida del equipo de Chris Finch, que espera a uno entre Denver Nuggets y Oklahoma City Thunder en la próxima ronda.

En el Este, los Indiana Pacers ya están en las finales de conferencia tras eliminar a los Cleveland Cavaliers y afrontarán al ganador de la serie entre New York Knicks y Boston Celtics.

Julius Randle dominó con 29 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, mientras que Edwards aportó 22 puntos, siete rebotes y doce asistencias en un quinteto de los Wolves en el que todos los integrantes acabaron con dobles dígitos.

Rudy Gobert consiguió 17 puntos y ocho rebotes, con ocho de nueve en tiros.

Los Warriors no consiguieron llevar la serie al sexto encuentro, al que hubiera podido llegar Steph Curry. El rey del triple estuvo en Minnesota, pero solo pudo seguir a sus compañeros desde el banquillo.

Brandin Podziemski fue el mejor del equipo de Steve Kerr y terminó con 28 puntos, la mejor marca de su carrera en los ‘playoffs’. Jonathan Kuminga volvió a brillar saliendo del banquillo, con 26 puntos, mientras que Jimmy Butler aportó 17.

THE TIMBERWOLVES ARE INTO THE WESTERN CONFERENCE FINALS FOR THE SECOND STRAIGHT SEASON 🐺🔥 pic.twitter.com/mWPgf3XCFU — NBA (@NBA) May 15, 2025

No dejaron pasar la oportunidad de rematar la serie los Wolves y dieron un golpe al encuentro con un parcial de 9-0 a final del segundo período que disparó su ventaja hasta los quince puntos en el 62-47.

Los Wolves lucían ya tres jugadores con dobles dígitos, Randle (15), Rudy Gobert (11) y Mike Conley (11), incluso en una primera mitad en la que Edwards solo tomó cuatro tiros (6 puntos).

29 points and none smoother than these two from Julius Randle 🤤



MIN advances to WCF pic.twitter.com/LLt2GgsVN0 — NBA (@NBA) May 15, 2025

La ventaja de Minnesota se disparó en el tercer cuarto, hasta las 25 unidades en el 93-68 que parecía suponer la sentencia al duelo. Eso sí, los Warriors tuvieron el mérito de seguir luchando y con un parcial de 13-2 se acercaron a nueve en el cuarto segmento.

Sin embargo, ya era demasiado tarde para evitar la eliminación.