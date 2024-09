Los Yankees aseguran el título de la división Este con contundente victoria sobre los Orioles

Escuchar audio noticia

Los Yankees de Nueva York aseguraron la noche del jueves 26 de septiembre el banderín de la división Este de la Liga Americana, al derrotar 10-1 a los Orioles de Baltimore, en el Yankee Stadium.

“Hay que celebrar cosas como esta”, dijo a MLB.com Aaron Judge, capitán de los Yankees, quien en este encuentro sonó de 2-1, con el jonrón 58 de la temporada, y dos remolcadas.

“Se necesita mucho trabajo duro para venir aquí y ganar una división. Vamos a celebrar y luego a pensar en octubre”, agregó.

The East is Ours. #RepBX pic.twitter.com/ZwvMs1R7Az