Los Yankees ponen la mirada en el panameño Iván Herrera para reforzar la receptoría

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño es uno de los nombres que Nueva York analiza de cara a la fecha límite de cambios, gracias a su capacidad ofensiva y habilidad para llegar a base.

El receptor panameño Iván Herrera se ha convertido en una de las alternativas que los Yankees de Nueva York evalúan para fortalecer una posición que ha presentado dificultades ofensivas durante la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

De acuerdo con información del periodista Jorge Castillo, de ESPN, la organización neoyorquina ha mostrado interés en adquirir los servicios del jugador de los Cardenales de San Luis. No obstante, el reporte aclara que actualmente no existe un acuerdo entre ambas franquicias ni que las conversaciones se encuentren en una etapa avanzada.

The Yankees have shown interest in Cardinals’ catcher Ivan Herrera per Jorge Castillo of ESPN. pic.twitter.com/5aAropxa5o — Fireside Yankees (@FiresideYankees) July 29, 2026

Herrera forma parte del grupo de receptores que los Yankees tienen bajo análisis en su búsqueda por añadir mayor producción ofensiva y profundidad al equipo durante la segunda mitad de la campaña.

El panameño, de 26 años, reúne características que llaman la atención de la gerencia de Nueva York: es un bateador derecho con capacidad para llegar a base, aporta poder ofensivo y cuenta con experiencia tanto detrás del plato como en la función de bateador designado.

En 103 partidos disputados esta temporada con los Cardenales, Herrera registra un promedio de bateo de .242, un porcentaje de OBP de .366, 11 cuadrangulares, 43 carreras impulsadas y un OPS+ de 111.

Su perfil ofensivo podría encajar en las necesidades de los Yankees, que han recibido una producción limitada desde la receptoría. El panameño ha mostrado disciplina en el plato y capacidad para generar extrabases, acumulando 11 jonrones y 15 dobles en 380 turnos al bate.

Herrera viene de ser seleccionado para el Juego de Estrellas de 2026 y continúa consolidándose como una pieza importante dentro de los Cardenales.