Los Yankees y José Caballero se despiden de la temporada 2025 de la MLB

El desenlace en el Yankee Stadium fue amargo para la novena neoyorquina y también para el panameño José Caballero.

El infielder santeño, que había vivido un cierre de temporada cargado de emociones, no tuvo acción en el último partido de los Yankees en la serie divisional de la Liga Americana, en la que cayeron 5-2 ante los Toronto Blue Jays para despedirse de la campaña 2025.

Caballero, quien llegó a Nueva York el 31 de julio procedente de los Tampa Bay Rays, se convirtió en un recurso importante en las semanas finales de la temporada regular. En apenas dos meses disputó 12 encuentros como campocorto titular, debido al bajo rendimiento y los errores defensivos de Anthony Volpe.

Con Chema en las paradas cortas, los Yankees lograron ocho victorias y el panameño se ganó la simpatía de la afición. Sin embargo, esa confianza no se tradujo en mayores oportunidades en octubre.

En la serie contra Toronto apenas tuvo una aparición ofensiva, en el tercer partido, donde conectó un sencillo que representó su primer imparable en postemporada. También fue protagonista defensivo al realizar la espectacular jugada con la que se concretó el último out de ese encuentro, manteniendo con vida a Nueva York. Aun así, en el cuarto y definitivo partido Boone no lo utilizó, y Caballero vio la eliminación desde la cueva.

La serie divisional dejó claras diferencias: Toronto anotó 34 carreras por solo 19 de Nueva York. Un contraste que también se reflejó en el rendimiento individual. Mientras Caballero aportó con su único hit en un turno, Volpe sufrió 11 ponches en 15 apariciones al plato. En el duelo final, volvió a irse en blanco en tres turnos oficiales.

El siguiente paso para Caballero y los Yankees será definir su futuro contractual. El santeño, bicampeón de la Liga Americana en bases robadas, evaluará la oferta salarial que le ofrezcan y en caso de no aceptar optaría por el arbitraje salarial.

El partido

Con casi 48.000 aficionados en las gradas del Bronx, los Yankees se vieron superados por un rival que manejó la serie con autoridad y la cerró con global de 3-1. Vladimir Guerrero Jr. impulsó la primera carrera con un sencillo en la entrada inicial. Nathan Lukes añadió dos más, mientras George Springer brilló con una anotada y otra empujada.

El venezolano Andrés Giménez y el mexicano Alejandro Kirk también sumaron al ataque canadiense, que celebró su regreso a la Serie de Campeonato de la Americana tras nueve años de ausencia.

Toronto empleó hasta ocho lanzadores en el encuentro. El dominicano Seranthony Domínguez (1-0) se quedó con la victoria luego de lanzar 1.2 entradas sin permitir carreras.

Los Yankees respondieron con un jonrón solitario de Ryan McMahon y un doble de Aaron Judge que empujó a Jasson Domínguez.