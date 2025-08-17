Exclusivo Suscriptores

La semana pasada tuve la oportunidad de escribirles sobre el gran George Herman “Babe” Ruth, esa gran figura de los Yankees de Nueva York, que acaparó la atención delos seguidores del béisbol a nivel global, por su extraordinaria actuación como jardinero central de los Mulos de Manhattan, especialmente con el bate al hombro. En esta oportunidad debo referirme a la otra gran estrella de los Yankees de esa época, el primera base, Lou Gehrig, que junto con el “Babe” le dieron a su equipo la mejor combinación de bateadores que jamás haya existido.

Gehrig y Ruth jugaron juntos 13 años, en los cuales revolucionaron este deporte con la cantidad de vuelacercas que entre ambos lograron conectar. Fueron 895, una cantidad asombrosa. Impresiona que entre este par de “sluggers”, en 1927 (año en que Ruth impuso el récord de 60 cuadrangulares en una temporada), entre los dos conectaron 107 vuelacercas (Ruth 60 y Gehrig 47). En 1928 lograron 81; en 1929,81; en 1930, 90, etc. Con este número de batazos de vuelta completa era casi imposible para su equipo no ganar. Lou Gehrig debió retirarse en 1939 debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que a la postre acabó con su vida.

Heinrich Ludwig Gehrig, o Lou Gehrig como se le conocía en el mundo de este deporte, nació en Nueva York, en la 2a Avenida, barrio de Yorkville de Manhattan, hijo de humildes padres inmigrantes alemanes, Christina Foch y Heinrich Gehrig. Ella era trabajadora doméstica y principal sostén de la familia, mientras que el padre era chapistero, constantemente desempleado debido al alcoholismo y la epilepsia. Lou, o el Caballo de Hierro (Iron Horse), como le llamó la fanaticada de los Yankees, siempre ayudó a su madre en sus obligaciones. Mientras jugaba béisbol aficionado, llamó la atención por la potencia de sus batazos. A nivel de escuela secundaria se destacó jugando fútbol americano y béisbol, pero John McGraw, un personaje de béisbol, lo vio y le aconsejó concentrarse en ese deporte.

Jugando para la Universidad de Columbia, Lou se hizo notar como gran bateador, por lo que fue observado por un cazatalentos de los Yankees, que lo había estado siguiendo por algún tiempo. Poco después, nuestro héroe de hoy fue firmado por los Yankees y debutó como tal el 15 de junio de 1923. Ese año su equipo llegó a la Serie Mundial, pero Lou no fue incluido en el “roster”. Su primera buena temporada fue en1926, cuando bateó para .313, con 47 dobles, 20 triples, 16 cuadrangulares y 112carreras impulsadas. Ese año su equipo fue a la Serie Mundial, en la que el “Caballo de Hierro” bateó para .348. Desafortunadamente, ese año los Cardenales de St. Louis le ganaron la serie a los Yankees.

Aunque Gehrig nunca alcanzó el protagonismo de Ruth, en 1932 los Yankees lograron ganar la Serie Mundial y en ese año Gehrig bateó cuatro cuadrangulares en un juego. En 1934 Lou logró la Triple Corona con promedio de bateo de .363, 49 cuadrangulares y 165 carreras impulsadas. La Triple Corona fue algo que “El Bambino” nunca pudo alcanzar.

Finalmente, Gehrig concluyó su carrera como pelotero activo en 1939, después de 16años de labor. Sus totales fueron: promedio de bateo .340, cuadrangulares 493,carreras impulsadas 1,995, todo esto en 2,164 juegos, cifras que le valieron su entrada expedita al Salón de la Fama.

. El 19 de junio de 1939, la famosa Clínica Mayo dictaminó que este famoso pelotero delos Yankees sufría de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad muy poco conocida, la cual disminuiría sus grandes cualidades físicas. Lou dejó de existir como resultado de la enfermedad en poco menos de tres años. Esta enfermedad se conoció como The Lou Gehrig Disease (La Enfermedad de Lou Gehrig).

. El 4 de julio de 1939, los Yankees rindieron un homenaje apoteósico a Lou Gehrig en el Yankee Stadium, ante un lleno completo. Sorpresivamente, Lou tomó el micrófono y dijo: “Me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra”. Después deesas emotivas palabras, “Babe” Ruth, que había estado algo distanciado de Gehrig, se acercó y le dio un caluroso abrazo de hermano.