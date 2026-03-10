LPF 2026: CAI se consolida líder y Unión Coclé desafía a los favoritos

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Con ocho fechas disputadas, el Clausura 2026 de la LPF muestra un torneo competitivo, con el CAI invicto en el Oeste, Alianza y Sporting liderando el Este y Unión Coclé destacando como una de las grandes sorpresas.

La jornada 8 de la Liga Panameña de Fútbol marcó la mitad de la ronda regular del Torneo Clausura 2026, dejando un panorama competitivo en ambas conferencias y al Club Atlético Independiente como el equipo más sólido del campeonato hasta el momento.

Los llamados Vikingos se mantienen como líderes de la Conferencia Oeste con 14 puntos y, además, son el único conjunto que continúa invicto en el torneo. El equipo dirigido por Roberto Rodríguez suma tres victorias y cinco empates en ocho presentaciones.

Aunque se mantienen en la cima, el CAI llega con una racha reciente de empates tras igualar ante Tauro (2-2), Sporting San Miguelito (1-1) y Umecit (1-1). Su último triunfo se remonta a la quinta jornada, cuando superó por 1-0 a Veraguas United.

Alianza y Sporting dominan el Este

En la Conferencia Este, el liderato es compartido entre Alianza y Sporting San Miguelito, ambos con 13 unidades.

El conjunto dirigido por Jair Palacios viene de sumar una importante victoria como visitante al derrotar 1-0 a Universitario en el estadio Universidad Latina.

Por su parte, Sporting también celebró fuera de casa al imponerse 2-1 sobre Unión Coclé en el estadio Virgilio Tejeira, resultado que además significó el fin del invicto del conjunto coclesano.

Unión Coclé, la revelación del torneo

Precisamente, Unión Coclé se ha convertido en una de las grandes sorpresas del campeonato. El nuevo inquilino de la LPF marcha segundo en la Conferencia Oeste con 13 puntos, a solo una unidad del líder.

Antes de su derrota ante Sporting, el equipo acumulaba tres victorias y cuatro empates, incluyendo resultados positivos frente a rivales de peso como San Francisco, CAI, Árabe Unido y Tauro.

Además, el conjunto coclesano llegaba a ese compromiso con una racha de tres triunfos consecutivos, lo que consolidó su candidatura como uno de los protagonistas del torneo.

Tauro y San Francisco, por debajo de lo esperado

No todos los equipos tradicionales han tenido el rendimiento esperado en esta primera mitad del campeonato.

Tauro, uno de los clubes históricos del fútbol panameño, registra dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. El equipo no gana desde la jornada 5, cuando superó por 3-1 a Umecit.

En sus dos encuentros más recientes, el conjunto de Pedregal cayó por 1-3 ante Unión Coclé y luego empató sin goles frente a Herrera, último lugar de la Conferencia Oeste.

Una situación similar vive San Francisco, que apenas suma una victoria en ocho jornadas. El equipo dirigido por Jorge Dely Valdés ha dejado escapar puntos importantes en los minutos finales de varios partidos, lo que ha derivado en empates y derrotas.

Su único triunfo llegó en la sexta jornada, cuando venció 2-1 a Umecit en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

En su presentación más reciente cayó 2-1 ante Plaza Amador, permitiendo el gol del desempate en el minuto 90+2.

Ese resultado dejó a los llamados Monjes con apenas siete puntos en la tabla, obligados a mejorar su rendimiento en la segunda mitad del torneo si desean mantenerse en la pelea por la clasificación.