LPF inaugura el Apertura 2026 con nueva etapa competitiva y el regreso del Armando Dely Valdés

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Liga Panameña de Fútbol (LPF) presentó oficialmente el Torneo Apertura 2026, una temporada que marcará el inicio de una nueva etapa para el balompié nacional con la implementación del sistema de acumulación de puntos para competiciones regionales y la incorporación del Estadio Armando Dely Valdés como nueva sede del campeonato.

El partido inaugural del Torneo Apertura 2026 se disputará en el remodelado recinto deportivo colonense. El Árabe Unido volverá a su cancha luego de 3 años para recibir a los vigentes campeones, Plaza Amador, en un encuentro que arrancará a las 8:30 p.m.

Durante la conferencia de prensa, el comisionado de la LPF, Giorgio Famiglietti, destacó que el torneo representa “nuevos retos, nuevas ilusiones y grandes oportunidades” para los clubes, jugadores y aficionados. Además, resaltó la importancia de alinearse con el resto de las ligas centroamericanas mediante el inicio formal de la recolección de puntos.

Jesús Moreno, presidente de la LPF (izq.) y Giorgio Famiglietti, comisionado de la LPF (der.) Foto: Carlos Vidal-Endara

Según explicó, este mecanismo permitirá fortalecer la competitividad de los equipos panameños y llegar mejor preparados a los torneos internacionales.

Además, Famiglietti aplaudió la incorporación del Estadio Armando Dely Valdés al calendario de la liga, lo que devuelve al pueblo colonense la oportunidad de ver a su equipo en casa. Por su parte, el presidente de la LPF, Jesús Moreno, agregó que Colón merecía volver a contar con un escenario de primer nivel para su afición.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes los equipos que protagonizarán el partido inaugural. Por Plaza Amador asistieron el entrenador Mario Méndez y el volante Ángel Valencia, nuevo refuerzo de los Leones, mientras que el Árabe Unido estuvo representado por su técnico, Juan Guzmán, y el mediocampista Nelson Barahona hijo.

Los entrenadores Mario Méndez y Juan Guzmán, junto a los jugadores Ángel Valencia y Nelson Barahona. Foto: Carlos Vidal-Endara

Méndez manifestó optimismo de cara a la nueva temporada, recalcando que tuvieron una pretemporada más extensa. “Ya prácticamente tenemos casi un mes, y eso nos ha permitido tener un equipo unido, un equipo compacto”, compartió el entrenador tricampeón.

Por su parte, el técnico del Árabe Unido, Juan Guzmán, destacó la ilusión que existe en el club por volver a jugar en casa, una situación que considera fundamental tanto para el rendimiento del equipo como para fortalecer el vínculo con la afición.

“Lo importante es volver a Colón. Es una provincia que respira fútbol. Es un nuevo estadio, y creo que era tiempo. Se lo merecen por todo lo que han hecho”, puntualizó Guzmán, quien para esta competencia contará con una base importante de jugadores que se mantuvo respecto al torneo anterior.

El estadio Armando Dely Valdés, ubicado en Arcoíris, Colón. Cortesía/Pandeportes

Con el regreso del fútbol de primera división a Colón y el arranque de un nuevo sistema que premiará la regularidad de los clubes a nivel regional, el Torneo Apertura 2026 inicia con altas expectativas dentro y fuera de la cancha.