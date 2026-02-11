LPF: Jornada 5 del Clausura 2026 arranca adelantada por Carnaval con duelos clave en ambas conferencias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tauro y el colíder Umecit abren la jornada, mientras Sporting y Alianza chocan antes del reto internacional ante LA Galaxy.

La jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la LPF marcará el cierre de la primera vuelta de partidos de conferencia y tendrá un calendario adelantado debido a la llegada de los carnavales.

La fecha se disputará entre miércoles y jueves, con horarios poco habituales y enfrentamientos que empiezan a perfilar la tabla en ambos sectores.

El puntapié inicial será este miércoles con un choque atípico en hora y escenario: Tauro FC enfrentará a Umecit FC a las 4:00 de la tarde en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera. El encuentro será transmitido por Tigo Sports.

Los umecistas llegan como colíderes con 7 puntos tras empatar 2-2 frente a Sporting San Miguelito en uno de los partidos más intensos de la jornada anterior. El plantel afronta además el compromiso en medio del duelo por el fallecimiento del futbolista Francisco Perea.

Umecit FC. Cortesía

Tauro, por su parte, viene de sufrir su primera derrota del campeonato. El conjunto dirigido por Bernardo Redín abrió el torneo con empates ante Alianza y Sporting, luego recuperó confianza al imponerse en el clásico frente a Plaza Amador —resultado que cortó una racha de 11 partidos sin ganar— pero volvió a tropezar el pasado sábado con derrota 1-0 ante el colíder Árabe Unido, con gol de Alexis Palacio.

Desde Umecit, Ronaldo Ford, autor de uno de los goles ante Sporting, anticipó un duelo exigente: “Contra Tauro será un partido muy duro, toca trabajar duro en la semana y sacar los puntos para seguir siendo líderes en la tabla”.

Más tarde, a las 6:15 p.m., Universitario (6 puntos), tercero del Oeste, recibirá a San Francisco (2) en el estadio Universidad Latina de Llano Marín, en Penonomé, con transmisión de Deportes RPC. La U viene de empatar el primer derbi coclesano de LPF ante Unión Coclé, mientras que el conjunto chorrerano fue superado 0-3 por CAI en el derbi local.

La noche del miércoles se completa con el cruce de la Conferencia Este entre Sporting San Miguelito (5 puntos) y el subcampeón Alianza FC (6) desde las 8:30 p.m. en el Complejo Deportivo de Los Andes, televisado por TVMax.

Sporting San Miguelito. Cortesía

El partido funciona como antesala de alto voltaje para los académicos, que afrontarán la próxima semana la primera ronda de la Concacaf Champions Cup ante LA Galaxy. Sporting, único club panameño en la competición, será local el jueves 19 en el estadio Universidad Latina y luego visitará el 25 el Dignity Health Sports Park en Carson.

La jornada se completará el jueves con tres compromisos: Herrera vs Unión Coclé en Parita, CAI vs Veraguas United en La Chorrera y Plaza Amador vs Árabe Unido en el COS Sports Plaza.