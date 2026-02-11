Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    LPF: Jornada 5 del Clausura 2026 arranca adelantada por Carnaval con duelos clave en ambas conferencias

    Tauro y el colíder Umecit abren la jornada, mientras Sporting y Alianza chocan antes del reto internacional ante LA Galaxy.

    Guillermo Pineda G.

    La jornada 5 del Torneo Clausura 2026 de la LPF marcará el cierre de la primera vuelta de partidos de conferencia y tendrá un calendario adelantado debido a la llegada de los carnavales.

    La fecha se disputará entre miércoles y jueves, con horarios poco habituales y enfrentamientos que empiezan a perfilar la tabla en ambos sectores.

    El puntapié inicial será este miércoles con un choque atípico en hora y escenario: Tauro FC enfrentará a Umecit FC a las 4:00 de la tarde en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera. El encuentro será transmitido por Tigo Sports.

    Los umecistas llegan como colíderes con 7 puntos tras empatar 2-2 frente a Sporting San Miguelito en uno de los partidos más intensos de la jornada anterior. El plantel afronta además el compromiso en medio del duelo por el fallecimiento del futbolista Francisco Perea.

    LPF: Jornada 5 del Clausura 2026 arranca adelantada por Carnaval con duelos clave en ambas conferencias
    Umecit FC. Cortesía

    Tauro, por su parte, viene de sufrir su primera derrota del campeonato. El conjunto dirigido por Bernardo Redín abrió el torneo con empates ante Alianza y Sporting, luego recuperó confianza al imponerse en el clásico frente a Plaza Amador —resultado que cortó una racha de 11 partidos sin ganar— pero volvió a tropezar el pasado sábado con derrota 1-0 ante el colíder Árabe Unido, con gol de Alexis Palacio.

    Desde Umecit, Ronaldo Ford, autor de uno de los goles ante Sporting, anticipó un duelo exigente: “Contra Tauro será un partido muy duro, toca trabajar duro en la semana y sacar los puntos para seguir siendo líderes en la tabla”.

    Más tarde, a las 6:15 p.m., Universitario (6 puntos), tercero del Oeste, recibirá a San Francisco (2) en el estadio Universidad Latina de Llano Marín, en Penonomé, con transmisión de Deportes RPC. La U viene de empatar el primer derbi coclesano de LPF ante Unión Coclé, mientras que el conjunto chorrerano fue superado 0-3 por CAI en el derbi local.

    La noche del miércoles se completa con el cruce de la Conferencia Este entre Sporting San Miguelito (5 puntos) y el subcampeón Alianza FC (6) desde las 8:30 p.m. en el Complejo Deportivo de Los Andes, televisado por TVMax.

    LPF: Jornada 5 del Clausura 2026 arranca adelantada por Carnaval con duelos clave en ambas conferencias
    Sporting San Miguelito. Cortesía

    El partido funciona como antesala de alto voltaje para los académicos, que afrontarán la próxima semana la primera ronda de la Concacaf Champions Cup ante LA Galaxy. Sporting, único club panameño en la competición, será local el jueves 19 en el estadio Universidad Latina y luego visitará el 25 el Dignity Health Sports Park en Carson.

    La jornada se completará el jueves con tres compromisos: Herrera vs Unión Coclé en Parita, CAI vs Veraguas United en La Chorrera y Plaza Amador vs Árabe Unido en el COS Sports Plaza.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más