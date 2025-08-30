LPF: José Guerra se viste de héroe en la victoria sufrida del Tauro sobre Universitario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tauro FC encontró en los guantes de José Guerra el sostén de un triunfo vital. El portero taurino firmó una actuación memorable con 10 atajadas y fue el gran responsable de la victoria 1-0 sobre Universitario, en el inicio de la jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

El duelo, disputado en el COS Sports Plaza de Metro Park debido a que el Rommel Fernández se prepara para los entrenamientos de la selección nacional y el choque eliminatorio ante Guatemala, enfrentaba a dos semifinalistas del pasado campeonato y a dos entrenadores venezolanos con estilos distintos: Kike García y Ángel Sánchez.

El arranque fue soñado para Tauro. A los 6 minutos, Jerónimo Rodríguez estrelló un disparo en el poste y el rebote cayó en los pies de Cristian Quintero, que definió de media volea para abrir el marcador. El tanto encendió a los albinegros, pero también obligó a Universitario a adelantar líneas.

Muy pronto apareció el protagonismo de Guerra. Al minuto 18 voló para desviar un potente disparo de Misael Acosta, y cuatro minutos después contuvo un cruce de José Matos que amenazaba con convertirse en asistencia. El Ave Fénix dominaba la posesión, mientras que Tauro intentaba resistir y buscar la contra.

En el minuto 40, el Tauro estaba a punto de aumentar la ventaja: penal favorable tras una falta sobre el colombiano Jhojan Amaya. Rudy Yearwood cobró, pero Andrés Pérez, arquero universitario, detuvo el disparo. Ese error mantuvo abierto un partido que parecía encaminarse al 2-0.

Antes del descanso, Guerra volvió a salvar a los suyos al 45+2, cuando Matos no logró rematar con fuerza un centro de Uziel Maltez y el portero controló la pelota.

La segunda mitad fue una batalla en la que Universitario empujó y Tauro resistió. A los 66 minutos, Ángel Díaz probó desde fuera del área, pero Pérez respondió seguro. Un minuto después, Quintero casi repite la dosis del primer tiempo, aunque esta vez Pérez reaccionó a tiempo para negarle el segundo.

Los cambios refrescaron el equipo visitante: Sánchez envió a la cancha a Justin Simons (68’) y Allan Saldaña (74’), mientras que García reforzó su defensa con Nicholas Anderson (76’). Sin embargo, la dinámica no cambió: la U controlaba el balón y Tauro se encomendaba a Guerra.

En el minuto 72, otra atajada del portero taurino evitó el empate, y en los instantes finales se multiplicó para sostener el resultado. Machasén rozó el empate al 89 con un cabezazo que terminó en el techo del arco y, en el 90+2, Saldaña tuvo en sus pies la última ocasión, pero su disparo salió desviado.

Los siete minutos de reposición fueron una eternidad para Tauro, que se refugió en su área mientras Universitario lanzaba balones al área. El pitazo final fue celebrado como un desahogo, con Guerra erigiéndose en héroe de la noche y con la primera portería en cero de su equipo en el torneo.

Lo que viene

Con el triunfo, Tauro suma 8 puntos y corta una racha de cuatro jornadas sin victorias. El próximo domingo 7 de septiembre visitará al Herrera FC en Los Milagros, en otro compromiso interconferencia.

Universitario, que había arrancado con victorias frente a CAI y San Francisco, ahora enlaza cuatro empates y esta derrota, quedándose con 9 unidades. Su siguiente reto será en Penonomé, el mismo día, frente al campeón Plaza Amador.