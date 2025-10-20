Panamá, 20 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Torneo Clausura

    LPF: La Conferencia Este tendrá un cierre de película en el Torneo Clausura 2025

    Humberto Cornejo
    El Plaza Amador ha ganado 10 partidos en 13 jornada del Torneo Clausura, para ser el de mayor consistencia. Foto: Elysée Fernández

    La jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó movimientos importantes en la Conferencia Este, donde Plaza Amador aseguró oficialmente su boleto directo a las semifinales. Umecit, en cambio, dejó escapar una oportunidad clave tras empatar con Árabe Unido y verse alcanzado por Sporting San Miguelito.

    Plaza Amador reafirmó su dominio al vencer 3-2 al Tauro FC en el estadio Rommel Fernández, sumando 32 puntos y manteniendo una distancia cómoda respecto a sus perseguidores. El equipo placino acumula 10 victorias en 13 partidos y se mantiene como el más goleador del campeonato, con 35 tantos a favor.

    En tanto, el duelo entre Árabe Unido y Umecit FC terminó igualado 1-1, resultado que complicó al conjunto dirigido por Julio Infante en la pelea por el segundo puesto.

    Árabe Unido y Umecit igualaron a un gol. Foto: Anel Asprilla

    Erick Rodríguez adelantó a Umecit con un cabezazo al minuto 46, pero Dionisio Bernal igualó al 88’ para los colonenses. Con el empate, Umecit llegó a 20 puntos, pero perdió terreno en la clasificación.

    La situación se tornó más apretada por la victoria de Sporting San Miguelito 2-1 sobre Alianza FC, un resultado que le permitió a los rojinegros alcanzar también los 20 puntos, aunque con mejor diferencia de goles (+4). Con ello, Sporting se metió de lleno en la pelea por los puestos de playoff.

    Alianza FC, pese a la derrota, se mantiene en la segunda posición con 22 puntos, mientras que Árabe Unido suma 17 unidades y aún conserva esperanzas matemáticas de meterse en la pelea. En el fondo, Tauro FC continúa en el último lugar con 13 puntos.

    Próxima fecha

    La próxima fecha promete emociones fuertes en la Conferencia Este, con duelos directos que podrían definir el panorama final de la clasificación.

    Plaza Amador, ya clasificado a semifinales, buscará mantener su dominio cuando reciba al Alianza FC el sábado 25 de octubre en el COS Sports Plaza (08:15 p.m.).

    Un día después, Sporting San Miguelito enfrentará al Deportivo Árabe Unido en el estadio Los Andes (06:15 p.m.), en un choque clave por los puestos de playoff.

    La jornada cerrará el lunes 27 con el compromiso entre Umecit FC y Tauro FC, también en el COS Sports Plaza (08:30 p.m.), donde los dirigidos por Julio Infante intentarán reencontrarse con el triunfo para no ceder más terreno en la tabla.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


